Осеннее обновление BMW

Новые опции, планируемые для расширения линейки моделей BMW с осени 2023 года, базируются на последних достижениях в области цифровизации

С начала ноября 2023 года новые BMW X1 и BMW 2 серии Active Tourer будут оборудованы обновленной версией BMW iDrive, включающей функцию QuickSelect, а также будут работать на операционной системе BMW 9. Одновременно с этим в обеих модельных сериях будет предоставляться возможность использования BMW Digital Premium, с настраиваемым набором онлайн-сервисов. Помимо этого, дополнительные цифровые сервисы станут доступны для множества текущих моделей благодаря удаленным обновлениям программного обеспечения. Кроме того, расширенный функционал приложения “Мой BMW” придаст ему еще большую привлекательность.

Что касается автоматизированных систем вождения, нельзя не отметить нового ассистента дорожного движения Highway Assistant, который, безусловно, станет интересным дополнением. После премьеры в новом седане 5-й серии, этот ассистент должен стать доступным для моделей BMW 7-й серии с марта 2024 года. Осенью 2023 года также планируется добавление новых цветов кузова и легкосплавных дисков для некоторых моделей.

С новым BMW iDrive, обладающим функцией QuickSelect, пользователи найдут его более интуитивным и простым в использовании, чем когда-либо

Начиная с ноября 2023 года, модернизированный BMW iDrive с функцией QuickSelect будет включен в стандартное оснащение всех модификаций нового BMW X1, полностью электрической версии BMW iX1 и нового BMW 2 серии Active Tourer. Это позволит управлять многочисленными функциями автомобиля еще более интуитивно и легко. Самая последняя версия системы отображения и управления основана на операционной системе BMW 9 и комплектуется изогнутым дисплеем BMW, а также интеллектуальным персональным помощником BMW.

Новый BMW iDrive имеет переработанный начальный экран и быструю функцию доступа QuickSelect, которая обеспечивает улучшенную структуру меню, аналогичную той, что используется в устройствах бытовой электроники. На начальном экране постоянно отображается навигационная карта или другие графические элементы, настраиваемые индивидуально для пользователя. Иконки функций располагаются вертикально на дисплее сбоку от водителя и могут быть выбраны вертикальным движением пальца. Функция QuickSelect позволяет активировать выбранную функцию напрямую, без необходимости заходить в подменю.

Операционная система BMW 9 разработана внутри компании BMW Group и впервые основана на программном стеке Android Open Source Project (AOSP). Это обеспечивает более широкий доступ к цифровому контенту для информации и развлечений, сокращает циклы обновления функций и улучшает доступ к многочисленным онлайн-сервисам.

BMW i5 M60 xDrive, Frozen Pure Grey













BMW i5 M60 xDrive, Frozen Pure Grey



BMWi5_M60xDrive_AlpineWhite



BMWi5_eDrive40_BrooklynGrey

BMWi5_eDrive40_BrooklynGrey

BMWi5_M60xDrive_AlpineWhite

Новое предложение BMW Digital Premium представляет собой уникальную возможность для индивидуального выбора развлекательных опций, потокового видео и музыки, а также других онлайн-сервисов

Это новое цифровое премиальное предложение от BMW будет представлено в Германии в ноябре 2023 года, одновременно с запуском операционной системы BMW 9. Оно станет доступным в качестве дополнительной опции для моделей BMW X1, BMW iX1 и BMW 2 серии Active Tourer.

Клиенты смогут приобрести его в магазине BMW ConnectedDrive Store, который теперь расширяется за счет добавления приложений сторонних производителей. Это означает, что владельцы автомобилей смогут использовать весь спектр приложений, доступных в их стране, таких как потоковое видео, музыка, новости и игры, как часть этой опции. В дополнение к этому BMW Digital Premium включает расширенные функции навигации и дополнительные настройки, такие как режимы My Modes.

Как и все другие обновления ConnectedDrive, BMW Digital Premium можно будет приобрести в магазине ConnectedDrive Store на веб-сайте, в приложении “Мой BMW” или непосредственно в автомобиле. С начала ноября 2023 года клиентам будет гораздо удобнее добавлять обновления ConnectedDrive, так как они смогут выбирать и оплачивать их прямо из своего автомобиля, без необходимости переходить в приложение или на веб-сайт.

Это новое предложение создано с целью предоставить клиентам возможность создать собственный набор цифровых услуг из разнообразных предлагаемых вариантов, чтобы он идеально соответствовал их индивидуальным потребностям и предпочтениям.

BMW Digital Premium доступен в Германии, например, по цене 9,98 евро в месяц или, временно, с середины 2024 года, за ежегодную плату в размере 99 евро. Этот пакет также включает в себя использование данных для всех цифровых сервисов и приложений, доступных в магазине BMW ConnectedDrive Store, включая потоковую передачу музыки и видео.

Клиентам предоставляется возможность воспользоваться трехмесячным бесплатным пробным периодом, позволяющим им ознакомиться со всеми функциями и контентом, доступными в рамках BMW Digital Premium.

Одной из ключевых особенностей BMW Digital Premium, уникальной для автомобильной индустрии, является новая форма игр в автомобиле. BMW представляет разнообразие казуальных игр, в которых смартфон служит контроллером, совместно с игровой платформой AirConsole. Эти игры доступны как в одиночном, так и в многопользовательском режиме, и они становятся отличным способом развлечься, например, в ожидании зарядки высоковольтного аккумулятора в моделях BMW iX1 или BMW 2 серии Active Tourer plug-in hybrid. Изначально в наличии будет около десяти игр, включая гонки, спортивные соревнования, викторины и игры на ловкость, а ассортимент будет постепенно расширяться.

Помимо потоковой передачи звука, BMW Digital Premium также предоставляет пассажирам доступ к разнообразным услугам потоковой передачи видео (на базе Xperi TiVo) на дисплее управления, когда автомобиль находится в режиме стоянки. Это дает клиентам возможность наслаждаться постоянно растущим выбором агрегированного видеоконтента, включая новости, прямую трансляцию фильмов и сериалов по запросу. Например, доступен контент для разных стран, таких как Pluto, Bloomberg Television, Deutsche Welle, Al Jazeera и TED в США, Великобритании, Южной Корее, Франции, Италии, Германии и Испании. В Германии также предлагаются приложение tagesschau news Service и популярный потоковый сервис JOYN. Контент, ориентированный на конкретную страну, также будет доступен в Италии и США с самого начала. В дальнейшем платформы для потоковой передачи видео будут расширяться и предоставляться и в других странах.

Расширенные функции навигации, дополнительные My Modes

Одним из главных преимуществ BMW Digital Premium является расширенная функциональность облачной навигационной системы BMW Maps. Например, информация о текущей дорожной обстановке в режиме реального времени (RTTI) с использованием цветовой кодировки отображает степень свободы движения на всей карте, даже если не задан конкретный маршрут. Дополнительные функции включают в себя трехмерную визуализацию зданий и окружающих объектов на карте, а также подробные сведения о парковочных учреждениях. Водитель также получает актуальные уведомления о текущей дорожной ситуации и предполагаемом времени прибытия, даже когда он движется в направлении мест, которые он часто посещает. В случае необходимости система также может предложить альтернативный маршрут. Инструкции по выходу с дороги и рекомендации по полосе движения отображаются на информационном экране и дополнительном головном дисплее BMW в реалистичной форме.

В Германии и других европейских странах BMW Digital Premium предоставляет дополнительные преимущества, позволяя водителям оплачивать парковку непосредственно из своего автомобиля в парковочных зонах, поддерживающих эту функцию. Кроме того, в Германии водители могут оплачивать счета за топливо цифровым способом прямо с автомобиля после заправки на участвующих заправочных станциях. В обоих случаях оплата производится с использованием кредитной карты, которая предварительно регистрируется через приложение My BMW у партнерской компании Parkopedia.

BMW Digital Premium также добавляет новые режимы в выбор моих режимов, включая Expressive Mode, Relax Mode и Digital Art Mode, что расширяет возможности настройки качества вождения. Кроме того, появились новые варианты для настройки приветственного освещения и графики, отображающей интеллектуального персонального помощника BMW.

Современные удаленные обновления программного обеспечения, направленные на увеличение удовольствия от вождения

Удаленные обновления программного обеспечения приносят с собой актуализацию текущих цифровых функций и доводят их до современных стандартов. В то же время они также позволяют внедрить новые функции и улучшения качества в автомобиль через беспроводное соединение. Новейшие автомобильные игровые сервисы и сервисы потоковой передачи видео для моделей BMW станут доступны для большинства автомобилей, использующих операционную систему BMW 8.5, осенью 2023 года.

Клиенты также получают уведомления о наличии удаленных обновлений программного обеспечения через приложение “Мой BMW”. Дополнительным вариантом является загрузка обновлений через приложение “Мой BMW” и их передача в автомобиль перед началом процесса установки.

Дополнительные функции для приложения My BMW

Мобильное приложение My BMW для смартфонов обеспечивает прямую связь между клиентами и их автомобилями. В зависимости от конфигурации автомобиля и региональных настроек, оно предоставляет доступ к множеству функций, которые упрощают повседневное использование автомобиля. Пользователи получают информацию о состоянии своего автомобиля, регулярных обслуживаниях, уровне заряда и запасе хода, а также могут управлять им удаленно. Приложение позволяет определять местоположение автомобиля, блокировать и отпирать двери, контролировать климат, и следить за его близостью.

Также при помощи My BMW можно планировать оптимизированные маршруты, отправляя адреса напрямую в навигационную систему автомобиля. С осени 2023 года добавлена возможность ввода промежуточных остановок в маршрут.

С марта 2024 года клиенты, использующие совместимые смартфоны Android, смогут дистанционно управлять функциями помощника по парковке и маневрированию, если у них установлены Parking Assistant Professional и BMW Digital Key Plus. Приложение My BMW также предоставляет информацию о состоянии системы сигнализации на совместимых автомобилях и позволяет активировать ее частично или полностью.

Новый Highway Assistant скоро появится и на BMW 7 серии

BMW стала первой автомобильной компанией, получившей одобрение от Федерального управления автомобильного транспорта Германии для использования полуавтоматической системы управления на скорости до 130 км/ч. BMW Highway Assistant, который уже предлагается в США и Канаде, теперь станет ключевой инновацией в дополнительном пакете Driving Assistant Professional и в Германии. Эта новая функция позволяет водителю временно освободить руки от рулевого колеса и разместить их в удобном положении во время движения. BMW Highway Assistant впервые представлен в новой модели BMW 5-й серии и будет доступен также в роскошной BMW 7-й серии с начала весны 2024 года.

BMW Highway Assistant может активироваться на многополосных дорогах с физическим разделением проезжих частей, и статус его доступности отображается на информационном дисплее для водителя. На специально выделенных участках дороги водитель может временно убрать руки с руля и удобно расположить их, при условии, что он остается внимательным к дорожной обстановке и готов взять руль в любой момент. Активный помощник при смене полосы движения, включенный в состав BMW Highway Assistant, предоставляет дополнительный уровень автоматизации. Он способен выполнять управление рулевым колесом, например, для выполнения маневра обгона, и регулировать скорость автомобиля в зависимости от обстоятельств. Впервые водитель также может подтвердить предложенную системой смену полосы движения, просто взглянув в боковое зеркало.

Дополнительный цвет кузова для нового седана BMW 5 серии, новые 21-дюймовые легкосплавные диски для 7 серии

Палитра цветов для нового седана BMW 5 серии пополнилась новым оттенком — огненно-красной металлической окраской, которая была добавлена вскоре после выпуска модели. Этот яркий цвет будет доступен для седана BMW i5 M60 xDrive (потребление электроэнергии: 20,6 – 18,2 кВт*ч / 100 км в цикле WLTP) с ноября 2023 года, а также для всех других версий бизнес-седана этой модели, включая варианты с комплектацией M Sport.

С начала ноября 2023 года в линейку дополнительных опций для BMW 7 Series будет добавлен еще один легкосплавный диск с эксклюзивным дизайном. В то же время для всех версий этого роскошного седана будут доступны 21-дюймовые легкосплавные диски BMW Individual с многочисленными спицами и двухцветной отделкой, оснащенные шинами с разными размерами.

Все указанные варианты моделей, характеристики оборудования, технические данные, а также показатели расхода топлива/электроэнергии и выбросов относятся к предложению для немецкого рынка.