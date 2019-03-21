Аналитика Bosch: системы помощи водителю становятся популярнее с каждым годом

Системы помощи при парковке, слежения за полосой движения и предупреждения засыпания водителя за рулем – только часть функционала, без которого покупатели новых автомобилей больше не хотят обходиться

Примечательно, что чаще всего умной парковкой в качестве стандартной комплектации оснащаются автомобили вовсе не премиум-сегмента. Первенство здесь занимают компактные автомобили и модели среднего класса. Об этом свидетельствуют проанализированные компанией Bosch данные о регистрациях новых легковых автомобилей. Идет ли речь о парктронике, ассистенте при парковке или камере заднего вида, 55% недавно зарегистрированных в Германии компактных и среднеразмерных автомобилей оснащены по меньшей мере одной из этих систем в стандартной комплектации.

В то же время для автомобилей премиум-класса этот показатель составляет всего около 25%. В целом 45% новых автомобилей всех классов оснащены каким-либо парковочным ассистентом в стандартной комплектации.

Популярность оснащения автомобилей системами помощи водителю неуклонно растет. «Все больше и больше покупателей хотят автомобиль, который сам предвидит дальнейшее движение и помогает в маневрировании», – говорит д-р Дирк Хоайзель, член совета директоров Bosch.

ЕС планирует сделать оснащение автомобилей помощниками по экстренному торможению обязательным

Анализ результатов исследования, проведенного в Германии, показывает, что системы помощи при парковке возглавляют список желаемого функционала. За ними следуют автоматические системы экстренного торможения, которые помогают предотвратить ДТП либо смягчить его последствия, если оно неизбежно. «Системы помощи водителю – не просто отличные устройства, которые делают вождение более удобным. Они могут спасти жизнь», – говорит Хоайзель.

По этой причине Европейский Союз готовит законодательство, предписывающее обязательное оснащение автомобилей системами экстренного торможения. Ожидается, что благодаря этой инициативе все новые модели транспортных средств должны будут оснащаться системой автоматического торможения в обязательном порядке, начиная с 2022 года.

Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств, который является частью Европейской экономической комиссии ООН, разработал рамочные правила для реализации этой инициативы. Форум рекомендует продавать в будущем в ЕС и других странах только легковые автомобили с системой экстренного торможения. По оценкам ЕЭК ООН, помощники по экстренному торможению могут спасать тысячи жизней в год в ЕС.

Из всех новых автомобилей, зарегистрированных в Германии в 2017 году, 54% были оснащены системой экстренного торможения, по сравнению с 38% в 2016 году. Оценка статистики по новым зарегистрированным автомобилям в 2017 году также показала, что в дополнение к системам помощи при парковке и торможении набирают популярность еще две системы: предупреждения засыпания водителя за рулем и слежения за полосой движения. Почти половина всех новых автомобилей может распознать усталость водителя, и более чем один из трех автомобилей имеет по крайней мере одну систему слежения за полосой движения.

Кроме того, чуть менее четверти автомобилей оснащены адаптивным круиз-контролем (ACC), а в 9% недавно зарегистрированных автомобилей в Германии уже имеется частично автоматизированная система управления передвижением в пробках. Это помогает водителям расслабиться при попадании в затор, просто активизировав автоматическое следование за автомобилем впереди. Такая система также контролирует запуск и остановки двигателя, ускорение и торможение, движение в пределах полосы.

Системы помощи водителю становятся все более популярными в Европе

Не только в Германии покупатели автомобилей все больше полагаются на электронных помощников, которые делают вождение более безопасным и удобным. Помощники при парковке и автоматические системы экстренного торможения все чаще используются и в других европейских странах.

Например, парковочные помощники особенно популярны во Франции: ими оснащены 85% автомобилей – это самый высокий показатель для таких систем. Завершает список Италия с 44%. Что касается автоматических систем экстренного торможения, то в Бельгии и Германии их доля составляет 54%, а в Нидерландах такой системой оснащены 45% новых автомобилей. В то же время доля оснащенных этой системой автомобилей в Италии составляет 30%, а в России – только 6%.

Системы помощи водителю следят за сложными ситуациями и помогают избежать несчастных случаев или даже спасти жизни. Вот почему Bosch продолжает разрабатывать постоянно расширяющийся ассортимент систем, которые повышают безопасность дорожного движения и облегчают жизнь водителей. А в рамках непрерывного совершенствования электронных помощников Bosch также создает техническую базу для автоматизированного вождения в будущем.

Обладая этим опытом, компания уже сегодня является одним из лидеров инноваций во многих областях, которые необходимы для автоматизированного вождения: радарные системы, искусственный интеллект, электронное управление тормозами, трансмиссией и рулевым управлением.

Bosch проанализировал статистику регистрации транспортных средств за 2017 год

Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA) сообщило, что в 2017 году в стране было зарегистрировано 3,44 млн новых автомобилей. Работая с данными, предоставленными аналитической компанией JATO Dynamics, Bosch проверил, какие системы помощи водителю представлены в новых автомобилях в Германии, Франции, Испании, Великобритании, Италии, Бельгии, Нидерландах и России. Bosch проводит исследования использования систем помощи водителю с 2013 года.