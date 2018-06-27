ММС заключила договор о приобретении «зеленых» сертификатов 7

Компания Mitsubishi Motors Corporation использовала систему «зеленых» сертификатов в рамках проведения собрания акционеров

Компания Mitsubishi Motors Corporation заключила с компанией Japan Natural Energy Company Limited (JNEC), использующей систему торгуемых «зеленых» сертификатов (*), договор о приобретении сертификатов на 25 000 кВт*ч энергии из возобновляемых источников. Было предусмотрено использование этих сертификатов для покрытия потребления электричества во время проведения 49-го Планового общего собрания акционеров.

Компания Mitsubishi Motors Corporation реализует меры по противодействию изменению климата и переходу на возобновляемые источники энергии, а также продвигает внедрение возобновляемых источников энергии в качестве одного из элементов программы по организации бизнеса и производства с нулевым уровнем выбросов CO2.

В 2018 финансовом году планируется использовать «зеленые» сертификаты для покрытия потребления электричества новым центром исследований и разработок в г. Окадзаки (преф. Айти), который официально введут в эксплуатацию в октябре 2018 года, и новой штаб-квартирой в районе Минато-ку города Токио, в которую сотрудники переедут в январе 2019 года.

(*): Система торгуемых «зеленых» сертификатов применяется в торговле добавленной стоимостью электричества, полученного из возобновляемых источников (возобновляемая энергия). Продаваемые «зеленые» сертификаты выпускаются третьей стороной — Японской организацией гарантии качества (общественная организация).