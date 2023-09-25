Конкурс профессионального мастерства Geely

В Москве завершился финал конкурса мастерства среди технических специалистов дилерской сети Geely в России. Победители этого соревнования отправятся в китайский город Ханчжоу, где находится штаб-квартира компании Geely, чтобы представить Россию на международном конкурсе, в котором участвуют дистрибьюторы Geely из разных стран мира.

Мероприятие в этом году привлекло внимание множества профессионалов, и само соревнование прошло успешно и увлекательно благодаря высокому мастерству участников и их страсти к автомобилям. Организация конкурса мастерства была возможна благодаря методологической поддержке экспертов автомобильной консалтинговой компании Co&Co.

Более 500 технических специалистов объединились, чтобы пройти жесткий отбор и продемонстрировать свои навыки в решении разнообразных задач, связанных с ремонтом автомобилей – от проверки двигателей до диагностики электронных систем. Участники соревновались в различных категориях, чтобы определить лучших из лучших. Предварительный этап отбора включал в себя три этапа. Первые два этапа включали теоретические онлайн-тесты и практические задания по ремонту автомобилей, а также онлайн-экзамен.

После отборочных этапов в финале соревнования приняли участие 8 лучших специалистов, которым предстояли три типа конкурсных задач: теоретический тест, рабочие операции по измерениям и поиск неисправностей, скрытых в автомобилях. После напряженной борьбы среди участников были объявлены следующие победители:

1 место: Виталий Рыбкин, дилерский центр Моторленд, г. Воронеж

2 место: Радик Зайнутдинов, дилерский центр АльфаМотор, г. Стерлитамак

3 место: Виктор Архипов, дилерский центр ТОН АВТО, г. Тольятти

Победители получили не только ценные призы, но и признание своего профессионализма со стороны экспертного сообщества. Конкурс мастерства среди технических специалистов дилерской сети Geely уже второй год подряд становится площадкой для обмена опытом и знаниями, а также мотивирует участников стремиться к совершенству в своей профессии.

Компания выражает искренние поздравления победителям и выражает благодарность всем участникам, членам жюри и организаторам. Geely гордится возможностью проведения подобных мероприятий, которые способствуют повышению качества обслуживания и удовлетворенности клиентов в России, а также поддержанию высоких профессиональных стандартов.