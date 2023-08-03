Чем водители занимаются в пробках?

Исследование, проведенное сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob совместно с автомобильной маркой OMODA, раскрыло интересные данные о том, как водители проводят время, застревая в автомобильных пробках. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения и 600 родителей детей от года до 14 лет, которые водят автомобиль.

Наиболее распространенным способом убить время в пробках оказалось прослушивание музыки, что заявили 45% респондентов. Второе место занимает наблюдение за окружающими машинами — это выбрали 14% опрошенных. Каждый десятый водитель (10%) предпочитает проводить время, просматривая социальные сети или читая новости в телефоне. 8% респондентов отдают предпочтение аудиокнигам, лекциям или подкастам. 6% водителей склонны погрузиться в свои мысли, а 3% просто отдыхают. Немногочисленные 2% признались, что в пробках общаются по телефону, в то время как еще 2% поднимают свой настрой, исполняя песни.

Также было замечено, что в пробках женщины и мужчины проявляют различные предпочтения. Женщины более склонны слушать аудиокниги, музыку и петь сами по себе. В то время как мужчины чаще ожидают в пробке без дополнительных развлечений.

Что касается развлечения детей, это оказалось сложной задачей для родителей. Большинство родителей (29%) решили эту проблему, общаясь с детьми. Каждый пятый ребенок (21%) играет на планшете. По 12% детей слушают радио или смотрят мультфильмы, а 8% участвуют в словесных играх, загадках и других развивающих занятиях. 6% вместе с детьми поют песни, а 3% решают логические задачи и слушают аудиосказки. 2% детей читают книги, а по 1% родители предлагают детям перекусить и играть с игрушками. Важно отметить, что 15% опрошенных родителей признали, что их дети сами себя развлекают в пробках.

Оказалось также, что мужчины и женщины также имеют различные подходы к развлечению детей в пробке. Мужчины чаще запускают мультфильмы и предлагают почитать книжку, в то время как у матерей дети чаще заняты игрушками или устным счетом.

Опрос был проведен в России во всех округах, в 395 населенных пунктах, с 28 июня по 24 июля 2023 года. Выборка составила 1600 респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет, водящее автомобиль.

Ответы респондентов Все опрошенные Пол муж жен Слушаю музыку, радио 45% 42% 49% Смотрю в окно, наблюдаю за происходящим на дороге, другими участниками движения, слежу за дорогой 14% 15% 14% Просматриваю соцсети, новости, карты в смартфоне 10% 10% 10% Слушаю аудиокниги, лекции, подкасты 8% 7% 10% Думаю, мечтаю 6% 6% 6% Отдыхаю 3% 3% 2% Общаюсь по телефону 2% 2% 2% Пою 2% 1% 5% Курю 1% 1% 1% Смотрю видео, кино, сериалы 1% 1% 1% Ничем не занимаюсь/просто жду 10% 11% 8% Другое (навожу порядок в автомобиле, нервничаю, ругаюсь, смотрюсь в зеркало, слушаю звук двигателя, ем, делаю себе маникюр, поправляю макияж, медитирую, танцую сидя, работаю, общаюсь с пассажирами, считаю столбы/светофоры/фонари, делаю онлайн-заказы, планирую следующий день/отпуск и проч.) 5% 6% 3% Затрудняюсь ответить 1% 2% 1%

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 229

Время проведения: 28 июня — 24 июля 2023 года

Исследуемая совокупность: родители детей 1—14 лет, водящие автомобиль

Размер выборки: 600 респондентов



Вопрос: «Чем вы развлекаете детей в поездках на машине или пока стоите в пробке?» (открытый опрос, у респондентов была возможность указать необходимое количество вариантов ответа)