Renault Россия представляет совершенно новый купе-кроссовер Arkana

Renault запускает в продажу яркую инновационную модель Arkana

Купе-кроссовер ARKANA, продажи которого начнутся в России в середине лета 2019 года, намерен сломать стереотипы и сформировать новый тренд на автомобильном рынке в С-сегменте.

Инновационная для массового сегмента концепция купе-кроссовера Renault, созданная при широком участии российских специалистов для России, предвосхищает грядущие тренды развития автомобильной индустрии и полностью отвечает высоким требованиям современного рынка.

Renault ARKANA – это уникальный баланс между элегантностью седана и смелым характером кроссовера. Внедорожные качества совершенно нового купе-кроссовера подчеркнуты внушительным дорожным просветом, короткими свесами и широкими колесными арками вкупе с колесами большого диаметра. В то же время восходящая поясная линия кузова и ниспадающий профиль крыши делают силуэт нового Renault ARKANA более динамичным и элегантным.

Яркий, инновационный внешний вид ARKANA нашел продолжение и в совершенно новом интерьере, который в модельном ряду Renault представлен впервые. Он отличается технологичным, ориентированным на водителя дизайном, продуманной эргономикой и высоким качеством материалов.

Renault ARKANA – первая модель Альянса на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. В конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV. В то время как остальные 45% шасси признаны лучшими, проверенными временем техническими решениями, которые зарекомендовали себя и востребованы клиентами.

Renault ARKANA – первая модель на российском рынке, оснащенная новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.), разработанным Альянсом Renault-Nissan в сотрудничестве с концерном Daimler, в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода.

Впервые в России для Renault ARKANA c двигателем TCe 150 предлагается система персонализации настроек вождения MULTI-SENSE: контролируя отклик двигателя, алгоритм работы CVT X-Tronic и уровень усилия на руле, MULTI-SENSE позволяет водителю выбирать из трех режимов вождения в зависимости от ситуации (Sport, Eco, MySense). В дополнение к этому, каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient Light.

ARKANA – инновационный автомобиль как с точки зрения концепции и дизайна, так и оснащения, которое призвано сделать жизнь его владельцев более увлекательной и комфортной. Здесь множество опций, призванных превратить время за рулем в удовольствие от вождения:

мультимедийная система EASY LINK c 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто;

система объемного звука премиум-класса Bose®;

атмосферная подсветка Ambient light, которая придает интерьеру нового Renault ARKANA индивидуальность;

системы помощи водителю (камеры кругового обзора, система контроля слепых зон и др.).

ARKANA – это купе-кроссовер, идеально подходящий для эксплуатации в российских условиях. Благодаря отличной геометрии, высокому клиренсу, энергоемкой подвеске с большим запасом прочности, а также надежной системе полного привода ARKANA отлично приспособлен к эксплуатации в специфических дорожных и климатических условиях различных регионов России и СНГ. Renault ARKANA стала одной из единственных моделей в сегменте, полноприводная версия которой получила омологацию как транспортное средство повышенной проходимости.

Серийное производство модели налажено на московском заводе Renault, который впервые стал «материнским заводом» для новой глобальной модели.

В рамках эксклюзивного предложения специально для первых покупателей Renault Россия открывает заказы на топовую версию модели – лимитированную серию Edition One. Edition One сочетает в себе максимально возможный уровень оснащения, доступный для этой модели.

Renault ARKANA Edition One предлагается по цене 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4×4.

Прием заказов на Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One открыт 23 мая 2019 года в онлайн-шоуруме, продажи модели стартуют в середине лета 2019 года.