Старт продаж нового седана Omoda S5 GT

Omoda объявила о начале продаж седана Omoda S5 GT на российском рынке. Этот автомобиль можно приобрести в официальных дилерских центрах Omoda по всей России, а также на официальном онлайн-сайте https://omoda-jaecoo-online.ru/. Новинка оснащена мощным 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем с мощностью 150 л. с. и передовой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Модель представлена в двух вариантах исполнения: Neo и Ultra, а цены, учитывая акции и специальные программы, начинаются от 2 539 900 рублей.

В версии Neo седан Omoda S5 GT предлагает богатое оборудование, включая светодиодные фары, дневные ходовые огни и задние фонари, 17-дюймовые легкосплавные диски с оранжевыми тормозными суппортами, электрорегулируемые и складывающиеся боковые зеркала заднего вида с интегрированными указателями поворота, парктроники переднего и заднего хода, датчики дождя, освещения, давления и температуры в шинах, а также камеру заднего вида. Светотехника оборудована функцией отсрочки выключения Follow Me Home.

Стандартное оснащение модели включает круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, центральный замок, бесключевой доступ, запуск двигателя с возможностью удаленного прогрева, вентиляцию передних сидений, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также обогрев всех сидений. Салон отделан высококачественной искусственной кожей, сиденья водителя и переднего пассажира имеют электрическую регулировку. Мультимедийная система включает в себя Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, голосовое управление и навигацию.

В комплектации Ultra, седан Omoda S5 GT дополняется камерами кругового обзора, шторками безопасности, системами мониторинга слепых зон, предупреждения о выходе из полосы, помощью при перестроении и предупреждением о опасности при открывании дверей. Автомобиль также получает адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о фронтальном и заднем столкновениях, а также функции автономного экстренного торможения. Кресло водителя имеет электрорегулировку поясничного упора, а встроенный видеорегистратор записывает высококачественное видео.

Самая полнофункциональная версия Omoda S5 GT стоит 2 639 900 рублей. Презентация этой модели прошла в Москве с участием более 100 блогеров, журналистов и экспертов и получила положительные отзывы. Этот автомобиль дополнил линейку Omoda на российском рынке.