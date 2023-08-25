Старт продаж обновленного кроссовера TIGGO 8 PRO MAX марки CHERY запланирован на 30 августа 2023 года

Старт продаж обновленной модели кроссовера TIGGO 8 PRO MAX, принадлежащей бренду CHERY, запланирован на 30 августа 2023 года. Первая партия данных автомобилей уже начала поступать в авторизованные дилерские центры.

Обновленный полноприводный семиместный кроссовер TIGGO 8 PRO MAX был дополнен новыми технологическими элементами, которые существенно повышают уровень комфорта, придавая модели бизнес-классные характеристики:

Двойная цифровая панель управления с изогнутой панелью размером 12.3 дюйма;

Проекционный дисплей, проецирующий важную информацию о движении и состоянии автомобиля на лобовое стекло;

Система кругового обзора в формате 540°, предоставляющая водителю обзор не только окружающей среды, но и обеспечивающая визуальный контроль над подкапотным пространством;

Возможность дистанционного управления автомобилем через систему телематики Chery Connect. Эта инновационная система позволяет включить двигатель из любой точки мира, активировать световые сигналы фар для поиска машины на парковке, отследить местоположение, получить информацию о состоянии автомобиля и многое другое;

Звуковая система SONY с 10 динамиками, обеспечивающая потрясающее звуковое воспроизведение;

Пассажирское сиденье впереди с функциями поддержки ног, бесступенчатой регулировкой и пневматическим массажем в области поясницы;

Всего 9 подушек безопасности, включая передние для водителя и пассажира, боковые для передних и задних рядов, шторки безопасности и подушку для коленей водителя;

Встроенный видеорегистратор;

Система кондиционирования для заднего ряда;

19-дюймовые двухцветные литые алюминиевые диски;

Интерьер в темно-коричневых тонах.

Обновленный TIGGO 8 PRO MAX будет доступен в двух комплектациях: Dreamline и Ultimate. Палитра доступных цветов включает в себя 8 оттенков, включая новые цвета: технологичный серый, серебристый серый и изумрудный зеленый. Подробности о комплектациях и ценах будут объявлены в день начала продаж, 30 августа.