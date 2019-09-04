Пополнение в Toyota Team Russia

Четыре российских спортсмена – Дмитрий Мусэрский, Екатерина Шенгелия, Ирек Ризаев и Никита Авдеев – стали частью глобальной олимпийской команды Team Toyota

Team Toyota объединяет 240 профессиональных атлетов из 43 стран мира, которые примут участие в олимпийских и параолимпийских играх в Токио в 2020 году.

Создание международной команды Team Toyota стало продолжением глобальной кампании Тойота «Совершай невозможное», призванной вдохновлять через спорт.

Дмитрий Мусэрский, Екатерина Шенгелия, Ирек Ризаев и Никита Авдеев уже входят в состав команды Team Toyota Russia, объединяющей 15 российских атлетов из экстремальных и олимпийских видов спорта.

Toyota Team Russia была основана в 2017 году как важная составляющая стратегии Push The Limit, направленной на взаимодействие бренда Toyota с молодой аудиторией.

Попадание атлетов Toyota Team Russia в международную «олимпийскую сборную» Toyota является не только мировым признанием российских спортсменов, но и выходом российской инициативы Toyota Push the Limit за рамки локальной стратегии.

Токио, Япония

На правах официального партнера олимпийского и параолимпийского движения Тойота Мотор Корпорэйшн объявляет о создании глобальной команды атлетов Team Toyota.

Team Toyota объединит 240 спортсменов из 43 стран мира, включая Россию. Все атлеты команды – это участники летней Олимпиады 2020 года в Токио или претенденты на участие в ней.

Создание команды Team Toyota является важным продолжением глобальной инициативы Тойота «Совершай невозможное» (Start Your Impossible). Реальные истории спортсменов, бросивших вызов соперникам, обстоятельствам, а главное самим себе, могут стать примером для каждого, кто намерен развиваться и добиваться высоких результатов.

Из России в состав международной «олимпийской сборной» Toyota войдут четыре атлета Toyota Team Russia: Дмитрий Мусэрский (волейбол), Никита Авдеев (серфинг), Ирек Ризаев (BMX-фристайл) и Катя Шенгелия (скейтбординг).

Toyota Team Russia появилась в 2017 году, став важной составляющей стратегии Push The Limit, направленной на взаимодействие бренда с молодой аудиторией. На текущий момент в составе команды 15 атлетов из экстремальных и олимпийских видов спорта, которые ежедневно совершают то, что многим кажется невозможным. Среди участников Toyota Team Russia как и молодые спортсмены, которые уже показывают достойные результаты и стремятся к достижению новых высот в мире спорта, так и настоящие звезды, золотыми буквами вписавшие имена в историю.

Среди них легендарный волейболист Дмитрий Мусэрский, присоединившийся к Toyota Team Russia в мае 2019 года. Он входит в состав сборной России, уже завоевавшей путевку на Олимпиаду в Токио. Воля к победе, динамичная и техничная игра и высочайшая работоспособность помогли Дмитрию реализовать 28 атак из 49 и стать самым результативным игроком финала Игр 2012 года в Лондоне, по итогам которого наша сборная завоевала золотые медали. Один из самых титулованных российских волейболистов в данный момент выступает на родине Toyota, в Японии, за клуб «Сантори Санбёрдз».

Особое внимание Toyota Team Russia уделяет популяризации и развитию новых спортивных дисциплин. Скейтбординг, серфинг и BMX-фристайл впервые в истории войдут в программу летних Олимпийских игр — 2020. Именно поэтому в состав глобальной Team Toyota от России вошли представители этих видов спорта.

Одна их них двукратная чемпионка России по скейтбордингу (2017, 2018) и бронзовый призер этапа Кубка мира в Москве (2018) Екатерина Шенгелия. Для нее не существует преград: в 2018 году она приняла участие в совместном контесте с Tampa PRO — лучшими скейтерами со всего мира. Екатерина стала первой представительницей России на международных соревнованиях X Games. К команде Toyota Team Russia спортсменка присоединилась в начале 2019 года.

Член сборной России по BMX, многократный победитель и призер международных и российский соревнований по BMX-фристайлу Ирек Ризаев входит в Toyota Team Russia практически с момента ее появления в России. За это время он принял участие в различных мероприятиях и контестах, которые проходили при поддержке бренда в России.

Никита Авдеев – чемпион России 2018 года по серфингу. Как и Екатерина Шенгелия, в команде Toyota Team Russia с 2019 года. Он стал первым российским серфером, представляющим Россию на чемпионате мира и в квалификационных соревнованиях в высшую лигу серфинга. Самое сложное в серфинге — преодолеть себя и рвануть вниз с многометровой волны, но Никита каждый раз перешагивает через этот страх и достигает больших успехов. Неслучайно он стал создателем и капитаном юниорской сборной России.

Татьяна Халявская, директор по маркетингу ООО «Тойота Мотор»: «Стать частью глобальной олимпийской команды Team Toyota — это не только мировое признание для наших спортсменов, но и выход российской инициативы Toyota Push the Limit за рамки локальной стратегии. Ценности Toyota Push the Limit очень близки с кампанией «Совершай невозможное», объединяя людей по всему миру и мотивируя их к новым достижениям».

За сравнительно небольшой срок существования Toyota Team Russia с участием атлетов было реализовано несколько десятков проектов экстремально-спортивной тематики. Во многом благодаря этому стратегия Push The Limit была признана лучшей маркетинговой стратегией в рамках престижной ежегодной премии «Спорт и Россия» (2018), а также вошла в топ-3 лучших спортивных активаций по результатам MARSPO AWARDS (2018).