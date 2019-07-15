В грузовике Scuderia Ferrari обнаружили двух незваных гостей

Когда грузовые автомобили итальянской команды приехали в паддок гоночной трассы Сильверстоун в английском графстве Нортгемптоншир, чтобы подготовиться к Гран-при Великобритании в классе Формулы-1, в одном из них при разгрузке оборудования вдруг обнаружили пару нелегальных мигрантов. Служба безопасности автодрома задержала их и вызвала местную полицию.
Офицерам удалось выяснить, что мужчины воспользовались остановкой грузовиков для выполнения таможенных формальностей во французском городе Кале. Пока сотрудники французской таможни проверяли у водителей документы перед погрузкой на поезд через тоннель под Ла-Маншем, два мигранта забрались в полуприцеп с запасными деталями для болидов Ferrari, чтобы добраться до Великобритании.
Как сообщил: Источник
C 2014 года www.amsrus.ru