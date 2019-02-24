Volvo Cars делает очередной шаг навстречу электрифицированному будущему и представляет новую линейку гибридных силовых установок

Volvo Cars представляет усовершенствованные электрифицированные установки для автомобилей

Volvo Cars делает сегодня ещё один шаг навстречу реализации поставленных целей в области электрификации. Компания представила абсолютно новые и усовершенствованные версии электрифицированных силовых установок, которыми в дальнейшем будут оснащаться все автомобили.

Компания обновила существующие силовые установки T8 и T6 Twin Engine для подключаемых гибридных электромобилей и подтвердила, что подключаемые версии (plug-in hybrids) будут доступны для каждой предлагаемой модели.

В ближайшие месяцы Volvo Cars также представит линейку мягких гибридных моделей (mild hybrids), начиная с бензиновой и дизельной версий XC90 и XC60.

В мягких гибридах будет впервые реализована система рекуперации кинетической энергии при торможении, которая в сочетании с традиционными двигателями внутреннего сгорания образует новую электрифицированную силовую установку, отмеченную буквой «B».

Новая силовая установка, созданная с использованием технологии электрического управления тормозной системой, обеспечит до 15% более экономный расход топлива и уменьшенный объём выбросов в окружающую среду в реальных условиях дорожного движения.

Новая система электрического управления тормозной системой взаимодействует с системой рекуперации энергии, превращая кинетическую энергию при торможении в электрическую, используемую затем для разгона автомобиля. Это позволяет снизить расходы на топливо и объём выбросов в атмосферу.

соответствии со стратегией электрификации и в ответ на беспрецедентно высокий спрос Volvo Cars перераспределила свои производственные мощности таким образом, что до 25% от общего объёма производства будет приходиться на подключаемые гибридные электромобили с силовыми установками Twin Engine. Помимо этого, компания ожидает, что силовые агрегаты с обозначением «B» постепенно станут новым стандартом комплектации автомобилей, что позволит ещё больше приблизиться к реализации стратегии электрификации всего модельного ряда к 2025 году.

Полноразмерные автомобили Volvo, созданные на основе архитектуры масштабируемой платформы SPA (Scalable Product Architecture), получат новые и усовершенствованные силовые агрегаты.

Обновлённые подключаемые гибриды T8 Twin Engine мощностью до 420 л.с. будут оснащены новой батареей и системой электрического торможения и рекуперации энергии. Благодаря этому удалось примерно на 15% увеличить пробег без дозаправки для автомобилей с агрегатом T8, доступным на всех моделях 60-й и 90-й серии.

Новую батарею и систему электрического управления торможением получит также и обновлённая версия подключаемого гибрида T6 Twin Engine. Эта версия силовой установки, доступная для универсала V60 и седана S60, также даёт 15-процентное увеличение дальности автономного пробега.

Полноразмерный внедорожник XC90 в варианте комплектации B5 будет доступен в виде дизельного или бензинового мягкого гибрида.

Для XC60 на выбор будут предложены мягкие гибридные силовые установки B5 с дизельным или бензиновым двигателем, B4 с дизельным двигателем и B6 с бензиновым двигателем. Вариант B5 с бензиновым двигателем внутреннего сгорания будет производиться как с передним, так и с полным приводом.

Электрификация не обойдёт стороной и компактные автомобили компании. Речь идёт о модели XC40, созданной на основе платформы компактной модульной архитектуры (Compact Modular Architecture). Она будет оснащена гибридной подключаемой силовой установкой T5 Twin Engine с бензиновым ДВС. Вскоре после этого станет доступен второй вариант комплектации с подключаемой гибридной установкой T4 Twin Engine.