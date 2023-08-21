Chery анонсирует новую версию TIGGO 8 PRO MAX

Официальный дистрибьютор автомобильной марки CHERY в России планирует представить обновленный семиместный полноприводный кроссовер TIGGO 8 PRO MAX в автосалонах своих официальных дилеров до завершения третьего квартала текущего года.

Новая версия TIGGO 8 PRO MAX получила значительные стилистические изменения как в экстерьере, так и в интерьере, а также была дополнена новым оборудованием. Автомобиль стал более комфортным, безопасным и технологичным.

Дизайн передней решетки радиатора соответствует традиционной концепции бренда “Жизнь в движении”. Логотип марки, интегрированный в решетку, придает автомобилю изысканность, а динамичная подсветка в ночное время делает его более узнаваемым. Спортивность облика подчеркивается новым дизайном задних LED-фонарей и T-образным рисунком верхнего стоп-сигнала.

В интерьере автомобиля оставлены два сдвоенных дисплея диагональю 12.3 дюйма каждый, однако их форма теперь изогнута. Изгиб дисплеев направлен вперед, что позволяет обеспечить максимально комфортное визуальное восприятие информации, аналогичное полю зрения человеческого глаза. Данный дизайн способствует более широкому обзору, что особенно удобно при использовании бортового компьютера и системы мультимедиа, например, навигатора. Также произошли изменения в дизайне и размещении кнопок управления на центральной консоли и тоннеле, которые теперь имеют сенсорное управление.

Система полного привода TIGGO 8 PRO MAX осуществляется с помощью технологии от мирового производителя ZF Friedrichshafen AG. В стандартном режиме момент передается на передние колеса для более экономичного расхода топлива. Автомобиль предоставляет шесть режимов движения для различных типов дорог, таких как экономичный, комфортный, спортивный, адаптированный к снежным условиям, грунтовый и полный привод 4×4.

Силовая установка нового TIGGO 8 PRO MAX включает 7-ступенчатую преселективную роботизированную коробку передач DCT в сочетании с модифицированным бензиновым двигателем 2.0 TGDI мощностью 145 кВт (197 л.с.) при 5000 об/мин. Оптимальный диапазон крутящего момента приходится на обороты коленчатого вала от 2000 до 3500 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает 8.4 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Расход топлива для полноприводного семиместного кроссовера CHERY TIGGO 8 PRO MAX составляет 7.2 литра на 100 километров за городом, 8.3 литра в смешанном режиме и 10.3 литра в городских условиях. Автомобиль отвечает экологическому стандарту Euro VI и может использовать бензин АИ-92.

Информация о доступных комплектациях и ценах будет предоставлена ближе к дате начала продаж.