Владельцы автомобилей KIA и Nissan чаще всего прибегают к услуге выкупа

Процесс продажи собственного автомобиля ответственное дело, требующее времени и внимания. Иногда возникают ситуации, когда необходимо быстро продать автомобиль, но у владельца нет ни возможности, ни желания углубляться в этот процесс. К счастью, существуют альтернативные способы обмена автомобиля на деньги.

Один из наиболее распространенных вариантов – это выкуп автомобиля: компания предлагает цену, опираясь на анализ состояния машины и текущей рыночной ситуации, а владелец решает, принимать ли это предложение. Эксперты СберАвто, платформы для купли-продажи автомобилей, провели анализ сделок по выкупу автомобилей у частных лиц в Москве и Санкт-Петербурге и поделились информацией о самых популярных автомобилях, продаваемых в этом году.

По данным за 2023 год, наиболее часто обращались за услугой выкупа автомобиля в СберАвто владельцы марок KIA (их доля составила 10% от общего числа сделок), Nissan (8%), Volkswagen (7%), SKODA (7%) и Renault (6%). Самыми распространенными моделями, которые подлежали выкупу, стали Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan, KIA Rio и SKODA Rapid.

В предыдущем 2022 году третье место по популярности занимала марка Hyundai, а в топ-3 моделей, помимо Volkswagen Polo, входили KIA Ceed и Hyundai Solaris. По цвету, 23% выкупленных автомобилей были черного цвета, а 22% – белого. Владельцы автомобилей, выпущенных в 2012 и 2018 годах, чаще всего обращались за услугой выкупа, в то время как автомобили 2013 и 2014 годов выпуска были менее популярны.

Средняя стоимость выкупа пятилетнего автомобиля с пробегом до 100 тыс. километров составила 1,6 млн рублей. За девятилетний автомобиль в среднем предлагали около 1 млн рублей. Цена зависела от марки и модели автомобиля, его технического состояния, внешнего вида, истории эксплуатации и пробега.

Год выпуска авто Медианный пробег, км Медианная стоимость, руб. 2018 (10%) 71 000 1 600 000 2016 (8%) 100 000 1 382 000 2015 (8%) 109 000 1 010 000 2014 (9%) 140 000 1 000 000 2013 (10%) 138 000 960 000 2012 (10%) 144 000 790 000

Некоторые автомобили после всесторонней оценки подлежат выкупу по цене, превышающей среднюю рыночную. В этом случае учитываются факторы, такие как техническое состояние, пробег, комплектация, популярность модели, год выпуска и другие аспекты. Например, автомобили Skoda Octavia 2020 года с пробегом 36 000 км и Opel Mokka 2014 года с пробегом 69 000 км были выкуплены на 5% выше среднерыночной стоимости на момент сделки, а Renault Megane 2012 года с пробегом 72 000 км – на 10% выше рыночной цены.

Специалисты из СберАвто сообщают, что в среднем сделка по выкупу автомобиля занимает 1-3 дня с момента обращения в сервис. Тем не менее, существует возможность проведения экстренных сделок уже в тот же день.

Основной запрос со стороны пользователей – это быстрая и безопасная продажа автомобиля. Кроме того, удобство играет важную роль: чаще всего клиенты СберАвто предпочитают осмотр автомобиля на дому, на парковке офиса или дачи.

Сервис выкупа автомобилей и выездного осмотра от СберАвто был запущен в 2021 году в Москве и Московской области. В 2022 году он расширился на рынки Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а в будущем планируется запуск в нескольких других регионах страны. Клиентам предоставляется полный спектр услуг по продаже автомобиля: онлайн-оценка, выездной осмотр с возможностью криминалистической экспертизы, а также безналичный перевод средств за автомобиль.

Процедура выездного осмотра занимает примерно один час и проводится в удобном для клиента месте. Если условия сделки устраивают клиента, менеджер на месте подготовит договор купли-продажи, а средства за автомобиль будут переведены на банковскую карту в течение нескольких часов после его подписания. К выкупу принимаются легковые автомобили в исправном техническом состоянии, выпущенные не ранее 2006 года, с пробегом до 350 000 км и левосторонним расположением руля.