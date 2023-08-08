Разработка Audi Q6 e-tron на платформе Premium Electric на финише Audi Q6 e-tron prototype

Идет завершающий этап разработки новой инновационной электрической платформы высшего класса (PPE) в компании Audi, и время торопливо приближается к финишу. С новым достижением, представленным компанией, раскрывается новый главный этап истории Audi – Audi Q6 e-tron.

Этот автомобиль становится символом амбициозного портфолио моделей, перенеся на себе флаг новой эры в автомобильной индустрии. Его уникальное сочетание улучшенной производительности, возможности долгой автономной поездки и высокоскоростной зарядки делает его настоящей революцией в мире электромобилей. Историческое значение Audi Q6 e-tron подчеркивается также тем, что он стал первым полностью электрическим автомобилем, который вышел с конвейера знаменитого завода в Ингольштадте.

Прототипы этой инновационной модели, увенчанные характерными четырьмя кольцами, пока еще остаются под вуалью маскировки, но уже сейчас они дают нам ценные подсказки о передовых автомобильных технологиях. Эти прототипы раскрывают передовые технологии, включая революционные исследования в области световых решений для автомобилей, поднимая занавес перед передовыми инновациями индустрии.

Инновации также касаются области освещения: второе поколение цифровых OLED-задних фонарей Audi Q6 e-tron является воплощением новых идей. Посредством короткого ролика демонстрируется, как эта новая модель устанавливает новые стандарты в дизайне освещения, функциональных возможностях и дорожной безопасности. Новая активная цифровая подпись фар и задних фонарей открывает перед нами новую главу в автомобильной индустрии, устанавливая новые стандарты и поднимая планку для будущих технологий освещения в мире автомобилей Audi.