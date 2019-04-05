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Рынок автомобилей с пробегом в городах-миллионниках РФ
Апрель 05
21:07
2019
by AMSRUS
Рейтинг вторичных рынков в городах России
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам двух месяцев 2019 года суммарный объем рынка легковых автомобилей с пробегом в российских городах с населением более 1 млн человек составил 132,2 тыс. единиц. Это составляет 18,7% от всего вторичного рынка страны.
Несмотря на то, что в целом по России этот рынок показывается небольшой рост (+1%), в миллионниках наблюдается его падение, которое в общей сложности оказалось равным -3,1%. Впрочем, если рассматривать каждый город в отдельности, то отрицательная вторичного рынка отмечена в 10 из 16.
Так, два крупнейших мегаполиса России – Москва и Санкт-Петербург – имеют одинаковый показатель падения рынка подержанных легковых автомобилей (-8,2%). При этом за два первых месяца нынешнего года там было перепродано 35,9 и 23,1 тыс. таких машин соответственно. Сильнее вторичный рынок упал лишь в Самаре (-8,4% до 4,5 тыс. шт.), а еще в семи городах его падение составило от -1,2% до -6,1%.
В шести городах-миллионниках рынок автомобилей с пробегом продемонстрировал положительную динамику. Так, крупнейший нестоличный вторичный рынок – в Новосибирске – вырос на 6,8% и достиг 8,3 тыс. экземпляров. Еще больший рост (+9%) отмечается в Краснодаре – там за январь – февраль текущего года владельцев сменили 6,8 тыс. автомобилей. А вот двузначный рост рынка зафиксирован в Красноярске (+11,5% до 5,7 тыс. шт.) и Воронеже (+16,6% до 4,6 тыс. шт.).
Отметим также, что в двух городах с наименьшим объемом рынка – Волгограде и Перми – перепродажи автомобилей снизились на 1,2% и 6,1%, составив 3,9 и 3,5 тыс. единиц соответственно. Рынок легковых автомобилей с пробегом в городах-миллионниках России за январь – февраль 2019 года. Что касается моделей-лидеров вторичных рынков в городах-миллионниках, то в шести из них таковой является Ford Focus. Этот автомобиль занял первую строчку рейтинга в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Воронеже.
В трех сибирских городах – Красноярске, Новосибирске и Омске – лидером стала Toyota Corolla, а в Нижнем Новгороде и Казани – KIA Rio. Жители других поволжских городов, а именно Волгограда и Самары, предпочитают подержанные отечественные модели – хэтчбек LADA 2114 («Самара-2») и седан LADA 2170 («Приора») соответственно.
В оставшихся трех городах-миллионниках самыми перепродаваемыми автомобилями стали: Daewoo Nexia – в Уфе, Opel Astra – в Краснодаре, Hyundai Accent – в Ростове-на-Дону.
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Автор
AMSRUS
C 2014 года www.amsrus.ru
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