Обновленный Toyota Harrier приобретет наименование Venza

Обновленный Toyota Harrier приобретет наименование Venza
24 января 08:11 2020

Весной 2020-го состоится премьера кроссовера Toyota Harrier четвертой генерации

Накануне в японском издании Mag-X появился снимок, на котором представлена новинка. Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет “ближайшим родственником” паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.

Вседорожник построен на платформе TNGA-K от RAV4 пятой генерации. При этом Harrier получит увеличенную колесную базу. Напомним, длина авто актуального поколения составляет 4 725 мм, а расстояние между осями – 2 660 мм.

“Кроме того, Harrier 2020 модельного года выпустят в 7-местном исполнении, а особое внимание уделят комфортабельности новинки” – сообщает издание “Новые автомобили”.

Обновленный Toyota Harrier приобретет наименование Venza

Фото: Mag-X

Для оснащения нового Harrier используют атмосферный 2,0-литровый двигатель M20A-FKS, а также гибридную силовую установку, созданную на базе 2,5-литрового двигателя A25A-FXS. Эти агрегаты перешли к нему от “родственного” RAV4. Также кросс будет доступен и с турбомотором объемом 2,0 литра.

Основным рынком сбыта для вседорожника Harrier актуального поколения является Япония, но ситуация изменится с кроссом новой генерации. По данным Mag-X, его также представят в Северной Америке под “возрожденным” названием Venza, может он добраться и до России.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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