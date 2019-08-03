Будет Suzuki производить автомобили в России?

Будет Suzuki производить автомобили в России?
Август 03 11:01 2019

Сколько нужно Suzuki продавать автомобилей в год или месяц что бы начать говорить о локализации?

“Вопрос локализации для Suzuki достаточно сложный по нескольким причинам. У нас есть европейский завод в Венгрии, а Россия является частью европейского рынка. Этот завод имеет еще потенциал для роста. В случае повышенного спроса с нашей стороны наш производитель из Венгрии готов поставлять нам автомобили.

Ну и автомобили там проходят 100% контроль качества со стороны наших японских коллег. Мы говорим, что это японские автомобили, потому что инженеры, которые работают на заводе это представители SMC, японской стороны, которые на каждом этапе проверяют качество сборки.

Нынешняя логистика – комфортная для нас. У нас есть логистический хаб в Санкт-Петербурге. Автомобили из Венгрии большими партиями привозятся туда, соответственно нам удобно и с точки зрения экономики целесообразно осуществлять такую логистику. Ну и что бы окупать производство надо о сотнях тысячах говорить и поэтому вопрос этот для нас пока снят”.

– Ирина Зеленцова, операционный директор «Сузуки Мотор Рус».

Ирина Зеленцова, операционный директор «Сузуки Мотор Рус»

Ирина Зеленцова, операционный директор «Сузуки Мотор Рус»

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AMSRUS
AMSRUS

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