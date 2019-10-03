Премиальные модели пока играют лишь имиджевую роль для KIA – разговор с управляющим директором KIA в России

До конца годы мы запустим Sportage 2020 Важнейшей из грядущих премьер для нас станет новый кроссовер Seltos KIA способны конкурировать не только с марками внутри своего сегмента, но и с автомобилями более высокого класса До 2025 года будет представлено 16 новых моделей, включая автомобиль на водородных топливных элементах

Алексей Буряк, AMSRUS: В последнее время появляется все больше конкурентов (особенно китайских: Geely Atlas, Chery Tiggo 7) у бестселлера от KIA Sportage – есть какая-то стратегия?

Александр Мигаль, Управляющий директор «Киа Моторс Россия и СНГ»: Мы внимательно наблюдаем за рыночной ситуацией, в том числе и за китайскими автопроизводителями. Компаниям из Китая еще многое предстоит сделать как на российском, так и глобальном рынках. Однажды их количество неизбежно перерастет в качество – это законы рынка и развития. Что же касается конкуренции с их стороны – для KIA конкуренция является нормальным и привычным явлением.

Наилучшая стратегия соперничества с конкурентным окружением заключается в том, чтобы предлагать передовой высококачественный продукт по лучшей цене, а также обеспечивать высокий уровень дилерского и сервисного обслуживания. Над всем этим мы упорно работаем – и наши позиции на рынке свидетельствуют о том, что мы движемся в правильном направлении.

Какое будущее ждет кроссовер Sportage на российском рынке?

Александр Мигаль: Sportage получил обновление меньше года назад, поэтому существенных изменений в ближайшее время ожидать не стоит. До конца годы мы запустим Sportage 2020 модельного года. Подробности произошедших изменений станут известны совсем скоро. Одновременно с этим ведется работа над новым поколением, которое в момент появления, несомненно, удивит своим внешним видом и оснащением, и задаст новые стандарты в сегменте. Но о сроках дебюта нового Sportage говорить пока преждевременно.

Рестайлинг принес ожидаемый экономический эффект?

Александр Мигаль: Мы довольны результатами, которые демонстрирует обновленный Sportage, уже почти год он является самым продаваемым кроссовером С-сегмента. Два последних месяца (июль и август 2019) стали лучшими за всю историю продаж кроссовера в России, так что интерес к модели не снижается.

Какие планы у KIA на Россию в плоскости модельного ряда?

Александр Мигаль: Согласно прогнозам, продажи компактных SUV в России будут увеличиваться, хотя уже сейчас их доля превышает 42%. Так что не удивительно, что важнейшей из грядущих премьер для нас станет новый кроссовер Seltos. Этим летом состоялась премьера глобальной версии кроссовера, а в следующем году он станет доступен и в России.

Этой модели KIA предстоит сыграть существенную роль в укреплении бизнеса компании. Тем более что сегмент B-SUV стал лидером на российском рынке. Мы рассчитываем, что благодаря дизайну, качеству и технологической оснащенности Seltos укрепит позиции KIA в этом популярном сегменте. Новинка ориентирована в первую очередь на молодых, увлеченных современными технологиями и гаджетами покупателей.

Еще одной заметной премьерой 2020 года станет новый полноразмерный внедорожник Mohave. Он сохранил свои ключевые преимущества: классическую раму и мощный дизельный двигатель, а также получил притягательный и современный дизайн экстерьера и салона. Таким образом, KIA будет представлена практически во всех существующих на российском рынке сегментах. Стратегия такого присутствия – это одна из важных составляющих нашего успеха. У нас долгосрочные планы и мы верим в российский рынок.

Стратегически в концерне Hyundai-KIA ваша компания занимает почти премиальный сегмент. И тут же появляется Genesis – нет противоречий или я неправильно считал сегментацию рынка внутри концерна?

Александр Мигаль: Наш бренд ориентирован в первую очередь на массового потребителя. Другое дело, что в нашем модельном ряду действительно присутствуют премиальные модели, которые играют важную имиджевую роль для марки – такие как K900 и Stinger.

Обе модели – это, в первую очередь, живое воплощение всех высоких технологий, навыков, умений, какие сейчас существуют в KIA. Они стали важным технологическим и инженерным прорывом для компании, предложив потребителям принципиально новый уровень исполнения дизайна, проработки деталей интерьера, качества сборки, динамики и технического оснащения. Мы полагаем, что наличие Stinger и нового K900 в нашем портфеле работает на усиление имиджа, изменение восприятия бренда в целом. Мы наглядно демонстрируем нашим потребителям, что марка KIA сегодня – это уже не просто «качество по доступной цене». Сегодня KIA – это в первую очередь высокотехнологичные современные автомобили, которые по уровню инноваций и оснащенности способны конкурировать не только с марками внутри своего сегмента, но и с автомобилями более высокого класса. И раз у вас сложилось такое представление о нашем бренде, значит мы на верном пути.

Стоит ли ждать в России гибриды или полностью электромобили от KIA?

Александр Мигаль: Когда мы говорим о перспективах рынка электрокаров и гибридных автомобилей в конкретной стране, необходимо учитывать несколько факторов – это уровень развития инфраструктуры и меры поддержки со стороны государства. В Северной Америке, Европе и Азии ситуация с альтернативными двигателями во многом регулируется государством. Например, в Европе имеются многочисленные меры поддержки: налоговые вычеты на электромобили, прямые субсидии, государственная поддержка в развитии инфраструктуры, переработка топливных элементов и тому подобное. Электрические технологии пока очень дорогостоящие, и без стимулирующих мер они остаются предложением для ограниченной, не массовой аудитории.

Если говорить про российский рынок и перспективы внедрения альтернативных двигателей здесь – какой-то концепции развития электротранспорта и связанной с ним инфраструктуры в России мы пока не наблюдаем. Среди мер поддержки обсуждается только снижение налогов при ввозе в страну, но этого совершенно недостаточно, чтобы сформировать заметный спрос. В текущих условиях гибридные и полностью электрические автомобили в России пока остаются прерогативой премиального сегмента, а наша компания все-таки ориентирована в первую очередь на запросы массового потребителя.

Это вовсе не означает, что мы не ведем разработок на данном направлении – на глобальном уровне KIA уже сегодня является одним из лидеров в сфере разработки автомобилей с альтернативными силовыми установками. Так, до 2025 года будет представлено 16 новых моделей, включая автомобиль на водородных топливных элементах.

Насколько задерживается Mohave? Что интересного в автомобиле?

Александр Мигаль: Как вы знаете, совсем недавно (5 сентября) было объявлено о старте продаж нового Mohave Master в Южной Корее. Для нас это важное событие – по своему дизайну и уровню оснащения новая модель претендует на вхождение в сегмент больших премиальных внедорожников.

Mohave полностью обновился: это более харизматичный дизайн; передовое техническое оснащение, обеспечивающее безопасность, комфорт и удобство эксплуатации – в частности, новейшей комплекс активной безопасности и помощи водителю Drive Wise; наконец, это существенно переработанный интерьер, в котором теперь использована современная «горизонтальная» архитектура. Владельцу будет доступа мультимедийная система с огромным (диагональю 12,3”) экраном, а также аудиосистема Lexicon с 15 динамиками. Разработчики модели оптимизировали конструкцию и материалы задней подвески, крепления кузова – за счет этого удалось повысить ездовой комфорт.

Существенно улучшена шумоизоляция, а новая схема усилителя руля с креплением электромотора на рулевой рейке (R-MDPS) позволила нам повысить управляемость и точность реакций на действия рулем. В общем, автомобиль обещает быть очень интересным предложением на рынке, и это подтверждается свидетельствами наших корейских коллег – уже на стадии предварительных заказов на новый Mohave в Южной Корее всего за 11 дней было собрано 7000 заявок, причем примерно 90% из них – на автомобили в максимальной комплектации.

Что же касается сроков появления нового Mohave в России – пока могу вам только пообещать, что это будет в 2020 году.

2019 год подходит к концу – когда ждать Telluride?

Александр Мигаль: Telluride изначально бы создан для американского рынка. Предварительно изучались предпочтения потребителей, и сегодня производство внедорожника на заводе в Джорджии полностью загружено. Эта причина, а также тот факт, что для Telluride не предлагается дизельный двигатель, делают вероятность появления этой модели на российском рынке низкой. Кроме того, у нас будет Mohave выступающий в том же сегменте рынка.

Можно сказать, что с обновлением Mohave и Telluride KIA занимает пустое место «больших американцев» на российском рынке?

Александр Мигаль: Я бы хотел тут оговориться, что Mohave даже без обновления чувствует себя весьма неплохо в этом сегменте российского авторынка. Модель пользуется устойчивым спросом, у неё своя аудитория, которая ценит её уникальные качества: великолепный мощный дизель и выносливость. В 2018 году мы продали 1163 автомобиля (+80% к результатам 2017-го). У Mohave долгая история и мы надеемся, что интерес к новому поколению в России будет еще больше.

Последний ушедший – Ford. Как вам кажется – какая динамика будет дальше на российском рынке – будут уходить или приходить? И можете предположить кто?

Александр Мигаль: Что касается решений коллег по цеху о запуске и приостановке продаж на российском рынке – с моей стороны комментировать их действия было бы не совсем корректно. Мы рассчитываем, что рынок все же будет стабилен и существенных изменений на нем не произойдет. Если число игроков будет увеличиваться – это наверняка положительно скажется на всей индустрии.

Александр Мигаль

Начал карьеру в General Motors в 1998 году с должности менеджера по дистрибуции.

Через некоторое время перешел в подразделение General Motors Central Еurope в Чехии, а позже – в General Motors Southeast Europe в Венгрии, где занимался прогнозированием и анализом продаж брендов Opel, Chevrolet и SAAB по странам Центральной и Восточной Европы.

С 2006 по 2008 год решал вопросы, связанные с поддержкой решений по продажам и маркетингу General Motors Europe в Adam Opel AG (Рюссельсхайм, Германия), а c 2008 по 2010 год был директором по продажам, маркетингу и постпродажному обслуживанию совместного предприятия GM Uzbekistan.

С 2010 по 2013 год вместе с Александром Мойновым работал над созданием и реализацией стратегии продвижения бренда Chevrolet на российском рынке, а с 2013 назначен управляющим директором марки в России.

С 2015 по 2018 год – управляющий директор «Пежо Ситроен Рус».

С августа 2018 года – управляющий директор «Киа Моторс Рус».