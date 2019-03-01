«Porsche inFlow» позволяет клиентам ездить на Porsche за ежемесячную плату

«Porsche inFlow» позволяет клиентам ездить на Porsche за ежемесячную плату

«Porsche inFlow» позволяет клиентам ездить на Porsche за ежемесячную плату. Стоимость включает все расходы, за исключением топлива, например, техническое обслуживание, износ, сезонные шины, гарантию, регистрацию, транспортный налог, страхование, а также проверку автомобиля. Минимальный срок действия договора на один автомобиль составляет шесть месяцев; с предварительным уведомлением за три месяца клиент может приостановить договор или сменить автомобиль. Все операции по оформлению, начиная от бронирования до заключения договора, а также управление процессом использования автомобиля осуществляется онлайн через приложение Cluno.

«Мы хотим предлагать нашим клиентам новые гибкие и привлекательные условия использования автомобилей. Поэтому мы разработали типичное для Porsche предложение, позволяющее получить мобильность премиум-класса быстро и просто – без необходимости приобретать автомобиль. В лице Cluno мы нашли идеального партнера, специализирующегося в сфере современных цифровых услуг мобильности, который работает совместно с нами над новыми решениями», – говорит Тило Козловски, управляющий директор Porsche Digital.

Молодая компания Cluno предлагает клиентам по всей Германии пользоваться автомобилем на основе подписки. Клиенты получают возможность на протяжении определенного срока ездить на автомобиле, не покупая его. В отличие от приобретения, финансирования и лизинга в данном случае отсутствуют долгосрочные обязательства – срок для расторжения договора составляет три месяца.

«Многие люди хотели бы иметь удобный и простой доступ к использованию автомобиля. Именно это и предлагает Cluno со своей цифровой подпиской на базе приложения. Мы очень рады эксклюзивному сотрудничеству с Porsche и уверены, что оно вызовет интерес у большого числа новых клиентов. Лучшего эксклюзивного партнера для вступления Cluno в премиальный сегмент мы и представить не могли», – говорит Нико Поллети, основатель и генеральный директор компании Cluno.

Предлагаются автомобили с пробегом, выпущенные недавно и проверенные Porsche («Porsche Approved»). Доступны автомобили всех модельных рядов. Ежемесячная стоимость начинается от 1299 евро и зависит от модели. Её можно посмотреть на веб-сайте «Porsche inFlow» и Cluno, а так же в приложении Cluno. При первом бронировании взимается единовременный сбор в размере 299 евро. Оформление через приложение занимает всего несколько минут. После этого автомобиль с заправленным баком доставляется в указанное клиентом место.

Porsche стремится стать самой успешной маркой в сфере обеспечения спортивной и эксклюзивной мобильности. Чтобы предлагать продукты, соответствующие потребностям клиентов, производитель спорткаров из Штутгарта развивает различные новые концепции мобильности. Помимо нового предложения «Porsche inFlow» это сервисы аренды автомобилей премиум-класса, такие как «Porsche Drive» и модель подписки на автомобиль «Porsche Passport». Пилотные проекты обоих предложений, которые постепенно расширяются, уже реализуются по всему миру. Кроме того, с октября 2018 года в США работает пилотная программа «Porsche Host». Частные лица могут кратковременно арендовать автомобили Porsche друг у друга через платформу Turo.