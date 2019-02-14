Новый MINI John Cooper Works GP: мощный и динамичный как никогда

Новый мощный John Cooper Works с 4-цилиндровым турбированным двигателем будет представлен в 2020 году

В 2020 году легендарный британский бренд представит новую версию невероятно спортивного компактного автомобиля: 4-цилиндровый турбированный двигатель John Cooper Works мощностью более 300 л.с. обещает вывести эксплуатационные характеристики и удовольствие от вождения на новый уровень.

В 2020 году легендарный британский бренд представит новую версию невероятно спортивного компактного автомобиля: 4-цилиндровый турбированный двигатель John Cooper Works мощностью более 300 л.с. обещает вывести эксплуатационные характеристики и удовольствие от вождения на новый уровень.

Аббревиатура GP в сочетании с MINI всегда вызывает интерес не только у любителей автомобильного спорта, но и у поклонников легендарного британского бренда. Упоминание John Cooper Works будоражит, а сочетание этих составляющих рождает предвкушение совершенно особенной модели. И ожидания будут вознаграждены: в следующем году на дороги всего мира вырвется новый MINI John Cooper Works GP, способный покорить своей динамикой, превосходной управляемостью и невероятной мощностью.

Топовая версия, которая дополнит модельный ряд бренда, получит 4-цилиндровый двигатель мощностью более 300 л.с. с технологией MINI TwinPower Turbo, что сделает новую модель самым скоростным и мощным из разрешенных к эксплуатации на дорогах общего пользования MINI за всю историю марки. Выход данной версии на рынок потребует от потенциальных покупателей не менее быстрых решений: новый MINI John Cooper Works GP будет выпущен в количестве всего 3000 экземпляров.

Тот счастливчик, кто окажется за рулем одного из самых эксклюзивных и мощных автомобилей, получит непревзойдённое удовольствие от вождения, а также настоящие эмоции автогонщика. Именно это послание было заложено в мощном облике концептуального MINI John Cooper Works GP Concept, впервые показанного на Франкфуртском автосалоне в сентябре 2017 года. Развитые передний и задний аэродинамический обвесы, выразительный спойлер на крыше и широкое применение облегченных материалов не оставляли никакого сомнения в спортивных амбициях концепт-кара.

Подготовка нового MINI John Cooper Works GP к серийному производству перешла в важнейшую стадию: специалисты начали полноценные испытания автомобиля на гоночной трассе, на которые уйдут несколько следующих месяцев. В полном соответствии с традициями и опытом John Cooper Works подвеску модели модернизировали для эффективного взаимодействия с новым мощным двигателем. Тщательно проработанные аэродинамические элементы, уменьшенная масса, адаптированные технологии привода и подвески — все это образует сочетание, которое гарантирует уникальные характеристики.

Благодаря применению технологий из мира автогонок и накопленному опыту разработчикам удалось установить новые рекорды. Ориентиром служила топовая версия предыдущего поколения MINI. Автомобиль, на смену которому пришел новый MINI John Cooper Works GP, преодолел «Северную петлю» Нюрбургринга за 8 минут 23 секунды — быстрее многих спорткаров из других сегментов. В руках Джона Купера (John Cooper), разработчика болидов Формулы-1, классический Mini превратился в компактный, но исключительно быстрый гоночный автомобиль, постоянно побеждавший знаменитых конкурентов. Вспомним, например, три невероятные победы в Ралли Монте-Карло.

В основу нового MINI John Cooper Works GP заложена спортивная ДНК бренда, которая обеспечивает характеристики, сопоставимые с возможностями настоящего гоночного болида. Более того, в новой модели данный подход доведен до совершенства. Ее предшественник был выпущен в количестве 2000 автомобилей. Аналогичным объемом в 2006 году разошлась и модель MINI Cooper S в версии John Cooper Works GP. Оба автомобиля являются желанными коллекционными экземплярами. Новую модель также уже с нетерпением ждут поклонники MINI John Cooper Works.