“От океана до океана и от мопедов до Формулы-1” – автомобильный фотограф Михаил Николаев (Mike Motorov) о себе, профессии и автомобилях

– Что пришло раньше псевдоним «Моторов» или понимание, чем заниматься в жизни?

Михаил Николаев (Mike Motorov): Я не думал, честно говоря, что с псевдонимом зайдет так далеко. Он был придуман для Фейсбука. Но, когда сейчас меня люди Майком называют, мне как-то не по себе чуть-чуть. Я, наверное, до сих пор не понял, чем в жизни заниматься и на чём сконцентрироваться, потому что мне слишком многое интересно, связанное с автомобилями.

– И тем не менее, псевдоним или род деятельности?

Михаил: Все же то, чем я занимаюсь. Первые свои автомобильные фото сделал до похода в первый класс (пример, S-класс на Красной площади в 1986 году). Хотя именно сейчас вспомнил, что свои детские рисунки я подписывал «Mike Motors Machines», случайностей в нашей жизни не бывает.

А так я занимаюсь автомобильной фотографией. Иногда меня причисляют к журналистике, но это не совсем мое, сочинения в школе мне не совсем давались. Журналистка требует много времени, и фотография требует много времени. А одновременно писать и делать фотографии — это нереально. К тому же, самое, наверное, сложное в журналистике, это когда тебе дают машину, – ты должен о ней написать или что-то хорошее, или, как минимум, нейтральное. Потому что иначе тебе представительства больше не дадут машины. А если тебе не нравится эта машина? В наше время особенно трудно восхищаться новыми машинами.

– Что тебе действительно приносит удовольствие в жизни, именно в плане работы?

Михаил: Наверное, именно автомобильная фотография. Я как-то к этому пришел. Правда Латвия — это достаточно маленький рынок для этого. Нужно еще чем-то заниматься и такое ощущение, что я в Латвии уже все отснял, что мне интересно было. Хотя в Латвии постоянно строят или реставрируют что-то новое.

Ну и есть клиенты, а есть свой интерес. И, если это мой интерес, то не хочу называть это артом, но это что-то такое необычное. Я пытаюсь практиковаться на календарях, которые делаю с 2008 года. Стараюсь с каждым годом улучшать навыки.

Календарь 2020Календарь получен – зелёный свет для заказов!Календарь формата А3, качественная полиграфия, упаковка,… Опубликовано Mike Motorov Пятница, 6 декабря 2019 г.

– А в плане доходности, что для тебя сейчас выгоднее: работа на клиента или собственное дело?

Михаил: Наверное, работа на клиента.

– А как бы ты хотел?

Михаил: Желательно, чтобы я удовольствие получал, но как я знаю это удается единицам. Просто нужно понимать, как и куда идти.

– Допустим у тебя есть возможность, без всяких условностей выбрать место, где бы ты хотел жить. Где это место?

Михаил: Я бы жил в Латвии. Я пришел к тому, что, прожив 10 лет в Германии, посмотрев другие страны, понял, что моя страна Латвия. Я здесь родился, родились мои родители. Я изначально чувствовал, что вернусь сюда, так и произошло.

– Разделяешь мнение, что человек живет мечтой? Какая у тебя мечта сейчас? Не буду конкретизировать глобальная или тактическая цель, мечта и что мешает ее осуществить?

Михаил Николаев (Mike Motorov): Трудно сказать… У меня вообще сейчас такой период, что я просто делаю, просто живу, просто приходят какие-то поездки, просто появляются какие-то интересные машины.

Потому что я понял, что можно планировать что угодно, но не все сбывается, не все получается, и такое ощущение что что-то ведет и поэтому доверился процессу. Есть пожелания, но не цели.

Мне бы хотелось, чтобы было больше клиентов, которые бы говорили: «Как ты видишь, так для нас и снимай». В принципе мне все клиенты так и говорят, практически нет клиентов, которые бы говорили: «У нас такое видение сделай нам так и так». Хотя профессиональный рост осуществляется больше при втором варианте, поэтому пусть будет 50/50.

Второе больше связано с рекламной фотографией, там совершенно другие требования по технике, по обработке. Я даже думаю, что рекламная фотография — это не совсем мой уровень, потому что там бы надо было поучиться еще, но пока не нашёл у кого.

– Работа с клиентами всегда сложнее, но что из наемной работы тебе больше приносит дохода и удовольствия: рекламная фотографии или репортажная? Есть у тебя устойчивое амплуа?

Михаил: Конечно, рекламная фотография – это верх автомобильной фотографии. Я наблюдаю за многими мэтрами рекламной фотографии, но это, в принципе, все что они снимают, такое ощущение что они полностью ушли в это, и тема автомобильного интереса у них не так сильно выражена.

А мне интересно все: я снимаю автоспорт, я снимаю ретро, новые машины, слёты, пробеги. Меня часто спрашивают: «Почему ретро?». Но это просто потому, что новые машины, я считаю, скучны в плане дизайна. У меня есть возможность брать у дилеров машины, но очень редко случается, что я хочу фотографировать конкретную новую машину, очень много «безликости» или «похожести».

А как с этим бороться? Тесты новых автомобилей предполагают минимум фотосъемку. Представительствам она очень нужна в обмен на тест. И что тут делать? Откуда взять новую стилистику съемки «тест-драйва»?

Михаил: В Латвии есть своя специфика. Так как страна не очень большая, дилерства используют фотографии головных офисов / производителя. По двум причинам: во-первых, это высококачественный материал мирового уровня, который они могут использовать бесплатно, во-вторых, я не знаю фотографа в стране, который бы мог осуществить подобную съёмку.

Что касается фотосъёмки в обмен на тест, то такое, конечно же существует, но уровень этих съёмок достаточно средний. Правда, это хорошая практика для развивающегося фотографа. И, конечно же, нужно вдохновение. Но это я уже больше о себе. К сожалению, за последний год я для себя не увидел ни одного нового автомобиля, который бы хотелось взять на несколько дней и поснимать. В позапрошлом самым запоминающимся был белый Volvo V90 Cross Country в исполнении Ocean Race, о его харизматичности я до сих пор не изменил своего мнения.

«Откуда взять новую стилистику съёмки?» – искать и пробовать фотографов, чьи работы нравятся.

– А кого из грандов автомобильной фотографии ты бы мог выделить? За кем ты следишь? Каков твой круг интересов в автомобильной фотографии?

Михаил Николаев (Mike Motorov): Хорошая российская команда Сергея Крестова. Илья Давидович из Казахстана, хорошо снимает, отличная обработка. Правда, последнее время его не видно.

Нравится англичанин Алекс Хоу (Alex Howe). Года четыре назад к нам приезжал Тим Уоллес (Tim Wallace) – это фотограф, стиль которого – это прямо мое, поэтому я сорвался и поехал в Таллин. Мне было интересно и его увидеть, и что он расскажет, его стиль, как обрабатывает.

Но там совсем другие масштабы – профессиональная фотография в больших государствах, таких как Англия, там рекламный бизнес очень хорошо поставлен. И совершенно другие заработки и другие расходы, соответственно, и технику себе можно позволить высокого уровня.

Как пример, Тим тогда озвучил цифру в 125.000 фунтов за последний его заказ для Aston Martin.

– Но при всем этом, ты говоришь там другой рынок и другие объемы, ты все равно хочешь остаться в Латвии, а не хочешь туда поехать зарабатывать?

Михаил: Здесь больше сказывается тот фактор, что я «самоучка», то к чему я пришел, я пришел сам. Я и курсов-то никаких не проходил.

А на Западе важна бумажка, но там и учат. Они скорее всего проходили обучение и серьезное. Я собираю то, что я вижу, а обучение связано с тем, что тебе дают именно чей-то опыт, фундамент, на котором ты можешь построить своё крепкое здание. Но у меня изначально было своеобразное видение –

я никогда не считал себя фотографом, потому что интерес был – машины. Даже какое-то время хотел себе взять основной домен nefotograf.com

–Ты оцениваешь именно Латвию? Нет каких-то клиентов, какой-то работы, точек интереса для тебя в Европе, в соседних странах? Насколько сильна интеграция в современной Прибалтике, Европе? Насколько легко жить в Риге, а находить клиента в Германии?

Михаил: В соседних странах… Можно сказать, что Прибалтика: Эстония, Латвия, Литва, везде снимал. Но Германия, вроде бы тоже рынок. И я хорошо знаю это страну, язык знаю, но там нужно находиться – удаленно, это очень сложно. Клиент должен тебя слышать там, должен тебя видеть там, а вот чтобы так сорваться и поехать…

В принципе, если это отдельные и интересные заказы, то все возможно, всякое бывало, работал и в Германии, и в России, и для финнов. Но если на постоянной основе, то есть свои требования работы за границей в этой области. Наверное, возможно жить в Риге и постоянно работать на клиентов в Центральной и Западной Европе, но я так сильно к этому не стремился. А для тех, кто хочет попробовать, совет один – стучите и где-то вам откроют.

– Если человека начинает заедать рутина, он занимается одним и тем же, появляется ощущение усталости, хочется из этого уйти. У тебя бывают такие депрессивные периоды?

Михаил: Бывает, в принципе, после окончания каждого сезона. Вроде все отсняли, впереди зима, нужно что-то делать.

Но это не то что депрессия, здесь больше вопрос каких-то творческих моментов, что хочется что-то сделать, чего ты еще не делал. И вот эти идеи не всегда приходят, время тянется, но его всегда можно заполнить подготовкой материала на основе отснятого за сезон – материала столько, что его можно выкладывать и выкладывать.

В этом году, я полностью перегружен материалом, то есть снимал много, но чтобы обрабатывать даже по десять фотографий с мероприятия, что бы хороших сделать, на это нужно время, поэтому пока многое уходит в архив. Только то, что для клиентов, это, конечно, сразу на отдачу.

– А бывают такие клиенты, которые заказывают не стандартную съемку? И вот, что тебе тяжелее всего снимать? Люди, фотосессии, или может не дай Боже – «свадьбы»?

Михаил: Я бы не сказал, что заказывают какие–то нестандартные съемки.

Нет, нет. Люди — это не мой профиль. Людей я не снимаю. Только, если это часть какого-то проекта, может быть, при условии, что это устроит клиента. Я это оговариваю сразу.

Мое – автомобили, время от времени интерьеры снимаю, самолеты, предметы. Что-то обезличенное. Работа с людьми – это совершенно другие навыки, это надо уметь, пусть это делают профи, которые реально для этого рождены.

– Ты достаточно узко себя специализируешь – автомобильная фотография… Почему?

Михаил Николаев (Mike Motorov): Потому что автомобили с детства и это реалии детства. У меня была советская детская энциклопедия и родители говорят, что моя любимая страница была с автомобилями, среди 12 томов, и что я знал все машины наизусть. Наверное, оттуда и пошло. Поэтому и автомобилестроение в Германии, в принципе, все было связано с этим.

Я учился в Германии, у меня сначала было направление автомобилестроение, потом я перевелся на Автомобильные системы и производство, а когда вернулся в Ригу, там сложно было найти работу по этим специальностям, вот тогда я и начал фотографировать.

Хотя начало было положено в 2000 году, я тогда начал делать сайт по Волге-21, и тогда было очень мало фотоматериала, невозможно было найти и пятидесяти нормальных фотографий. Вот так постепенно начал снимать. В 2008 году вернулся в Латвию, стал ездить на слеты, и затянуло.

Все началось с сайта www.gaz21volga.com в 2001году. Потом это перешло в форму блога raw21.com, просто потому, что нужно было экономить время из-за большого количества материала, включая исторический.

– А почему начал именно с Волги и как видишь развитие этого проекта?

Михаил: У моих обоих дедов были Волги, одна из них перешла к моему отцу. До 1990 года машина была в семье.

Волга … Это процесс по жизни, я не вижу, чтобы он куда-то развивался, но здесь, наверное, стоит рассказать, что в этом году мы собираемся сделать Мега-слёт…

18-19 июля 2020. Мы хотим сделать именно по 21,22 и 23 Волгам, чтобы приехало как можно больше людей. Подготовка уже начата. Причём будем рады всем, включая кастомные машины, спортивные, на базе «Волг», стилизованные и т.д.

Слёт будет проходить в Риге, в Латвии. Скорее всего будет привязка к трассе Бикерниеки. Немножко заглянем в историю, на второй день предполагаем поездку в Литву. Пока примерно так.

Информация будет обновляться и на ФБ, и на сайте Латвийского клуба ААК, под патронажем которого мы делаем это мероприятие, но всё буду дублировать на Reunion.Raw21.com

– А история с Волгами как-то перекликается с проектом «От океана до океана»?

Михаил Николаев (Mike Motorov): Эпопея с РАФами началась в 2013-2014 году. Были маленькие пробеги по Латвии и подготовка к большому пробегу. Мы сделали три «РАФовских» слета. В этом году был третий, в Литву.

В первый год прокатились по Латвии, потом съездили в Эстонию. И как-то в этом году решили почему бы не замахнуться на «Волгу». Ведь организаторский опыт у Клуба ААК есть, соратники есть, историческая подкованность есть, трасса в Бикерниеки есть – так почему бы и нет?

В этом смысле даже перекликается не столько с концепцией пробега до Владивостока, сколько вытекает из РАФ-слётов. А “Волги” с пробегом “От океана до океана” пересеклись в проекте календаря 2018 года “21. От Прибалтики до Японского моря”. Задумка была – фотографировать по одной “Волге” в каждом большом городе на пути РАФов. Практически до последнего не было понятно, найдётся ли 21-ая “Волга” во Владивостоке, – потому что, если бы не было её, остался бы не завершён и весь проект. Но всё получилось, встретили много интересных людей, и календарь в конечном итоге получился на 16 месяцев, т.е. 16 городов и 17 “волг” в нём. А в прошлом, 2019 году географию уже расширили до всего Балтийского моря, где проехали через 7 стран и из каждой привезли “волги” для календаря 2020.

– А какое будет количество участников подсчитывали, география ясна?

Михаил: Не знаю стоит ли говорить, но с “Волгами” мы хотели бы поставить рекорд.

– Есть шансы?

Михаил: Шансы всегда есть, основной вопрос какой это будет рекорд, региональный или мировой. Но, наверное, об этом рано говорить. Потом увидим по факту. Когда уже будет релиз, определимся с концепцией.

– А, что происходит в автомобильной жизни в Прибалтике в последние годы? Ну, наверное, кроме вашей активности или всё это исключительно ваша активность?

Михаил: Именно 2-3 года назад сформировался нынешний состав из участников Латвийского клуба антикварных автомобилей. Клуб существует с 1972 года, с момента объединения латвийских энтузиастов.

Он стал первым в СССР. Было много интересных автомобилей, люди пытались своими силами их реставрировать. Следующим этапом было создание «Мотор-музея». Его открытие состоялось в 1989 году. Это важные вехи для латвийского автомобильного движения.

А три года назад Музей обновили. Интересно даже тем, кто не увлекается автомобилями.

– Ну и как бизнес? Музей окупается?

Михаил: Статистики у меня нет, но посетителей много и у музея все хорошо.

– Вы выбрали вектором развития: РАФ и потом Волга. А дальше что?

Михаил: РАФ — это даже не развитие, это состояние. В 2013 году друг отреставрировал РАФ, дальше другие знакомые отреставрировали один автомобиль, потом другой, и так пошло.

По факту, когда был первый РАФ-слет в 2016 году, концепция была такая – сделать просто РАФ-слет, без периодичности, собрать как можно больше интересных машин – и получилось. Из Эстонии коллекционер даже привёз единственный в своём роде бронированный РАФ Ackermann-Fruehauf, который участвовал в союзном конкурсе на гос. заказ. Но тогда победила французская Labbe.

– Поговорим о проекте «От океана до океана». Это был повтор легендарного пробега?

Михаил: После реставрации РАФа в 2013 году, собралась группа энтузиастов, включая Валдиса Брантса, который возглавлял пробег через весь СССР от завода РАФ в 1977 году во Владивосток. Было поставлено много задач, но основная – испытать автомобили. В пробеге участвовали 3 автомобиля – два новых и один старый, для сравнения. За Читой не было дорог и участок Чита-Хабаровск автомобили преодолевали на железнодорожной платформе.

<br>

В 2014 году встал вопрос о новом пробеге, основная проблема таких мероприятий – финансирование. Денег реально нужно много, заниматься поиском спонсоров. И мы нашли сначала решение в маленьких пробегах по Латвии в разные регионы.

В таком формате нашлись спонсоры, помогла Рижская дума. И в процессе маленьких пробегов появился предводитель большого пробега – Руслан Григорович, который начал реставрировать РАФ. Он и высказал идею пробега в 2017г. У него была концепция – даже если спонсоров не будет, он все равно едет.

<br>

– Больше подвигов, подобных автопробегов не будет?

Михаил Николаев (Mike Motorov): Трудно сказать, на данный момент – это максимум, который можно было совершить. Если и будет «история» дальняя, затратная и долгая, то она будет скорее всего на энтузиазме.

Найти спонсоров на такое мероприятие сложно. В конце 80-ых был советско-итальянский пробег вокруг Света, в котором участвовали снова РАФы и Валдис Брантс. Для Советского союза и спонсоров данное мероприятие вылилось в $1 млн.

– У вас существует клуб владельцев РАФов. А что дальше?

Михаил: Клубом мы себя не называем, есть RAF Reunion, который я веду на Фейсбуке (и сжато в блоге).

Стараюсь размещать что-то из истории, о наших пробегах, и все что связано с РАФом, материала идёт очень много, публикуется только самое интересное.

– А лично у тебя не возникало желания найти, к примеру «Волгу» и самостоятельно ее восстановить?

Михаил: Меня часто спрашивают, где моя «Волга»? Когда я вернулся после учебы из Германии, подыскивал себе что-то, но как–то не сложилось, и я понял, что у меня реально времени нет на это.

Я лучше потрачу время на фотографию. Потому что это равноценные хобби. Поэтому пока нету, возможно когда-нибудь, но на это нужно много времени.

– А не было идеи собирать мероприятия и ивенты не под автомобиль и марку, а под действие – автомобильная фотография? Например: вы собираете Волгу 21 – центр притяжения. А вот центр притяжения автомобильная фотография – вы собираете выставку. Таких идей не было? Объединяться не по интересу автомобиль, а по интересу автомобильная фотография.

Михаил: Выставки мне время от времени предлагают, но это должна быть моя инициатива, моя организация, a я не сильно вижу смысл в этом. В какое-то время у меня было желание собрать таких же фотографов, кто занимается этим в Прибалтике и сделать интересную выставку.

Но, здесь больше вопрос, для каких целей. Для привлечения клиентов – думаю, что никогда такое в нашем регионе не окупится, для пиара – тоже не цель. Просто хорошо «потусить» – есть более интересные способы потратить деньги. Пока я не дозрел до этого, видимо.

Но одну очень простую вещь я понял только в прошлом году – фотография, распечатанная на любом носителе в нормальном для восприятия размере (А3-А2-А1) имеет гораздо большую притягательность, чем опубликованная в интернете. До этого, да и сейчас, я всё-таки всё делал больше для интернета-блога-инстаграма, хотя концепция изначально для всех моих фото была одна – «чтобы можно было повесить на стену». Поэтому, может я когда-то пойму ещё что-то очень простое и захочу сделать выставку.

– А как вообще ты снимаешь автомобиль? Как ты видишь, находишь ракурс, какие условия для съемки тебе необходимы, есть какие-то секреты?

Михаил: Здесь больше вопрос: что за съемка? Есть машины, грубо говоря, на продажу. Это должны быть простые качественные фотографии, светлые, привлекательные – самый, я считаю, нижний качественный уровень.

Потом автоспорт – здесь хочется сделать то, чего ни у кого нет, сделать что-то новое, то есть хочется повышать уровень.

Если это арт-съемка – здесь какое-то видение, где будет много обработки фотографий, создание нереального или сильно приукрашенного мира. В принципе, что и есть арт-фотография – усиление эффекта восприятия.

Все зависит от автомобиля, я все время отталкиваюсь от него. Есть автомобиль, который хочет человек снять или я хочу снять и просто решается, где и когда.

– То есть подход более репортажный? Вот он и я его снимаю, а не в предлагаемые обстоятельства ставишь, собой придуманные?

Михаил: Нет, именно ставлю. Подыскивается место и время, потому что, например, когда солнце в зените, наступают наихудшие условия, нужен более мягкий свет. Но и здесь бывают исключения. Вся моя фотография – это эксперименты на каждом этапе. Это освоение чего-то нового. Когда это не новое, то это просто съемки.

Много приходит во время обработки. То есть даже если ты поснимал – это половина дела. Во время обработки могут прийти какие-то идеи, моменты и часто бывают неожиданные результаты даже для меня. У меня нет такого, что я вижу заранее, как фотография будет выглядеть в финале.

Я фотографирую, много, в разных ракурсах, а потом, когда сажусь за компьютер, выбираю, приходит много идей. Но, как я уже сказал, концепция моих фотографий одна – чтобы её можно было повесить на стенку. Поэтому мне сложно делать, например, серию фотографий в одном стиле – именно концепция «одного фото».

До и после. Или почему некоторые фото требуют очень много времени:)Rawcar.com Photography Опубликовано Mike Motorov Среда, 13 ноября 2019 г.

– Ты выпускаешь календари, это, собственно, известно по Фейсбуку. А не было идей выйти на другой формат, например, книги?

Михаил: Это непонятный момент. Выпускаем именно календари, потому что я знаю, что людям нравится, люди хотят, люди спрашивают каждый год. Мы попытались как-то сделать с американскими машинами, я старался выбрать лучшее, но он не пошел вообще.

Я подумал, что вкладываться в такое довольно рискованно. Под книгу нужна концепция. У меня слишком широкая автомобильная тема – от ретро-мопедов до карьерных грузовиков и Формулы-1.

– У тебя была идея заняться автомобильным блогерством, именно как фотограф, путешествовать, рассказывать интересные автомобильные истории?

Михаил: Частично так и происходит. И в последнее время этого стало больше. А в остальном – вопрос финансирования. Думаю, время от времени о видео-блоге, прежде всего потому, что бывают интересные посещения чего-то, где легче и нагляднее рассказать в видео, но тут всегда один и тот же камень преткновения, состоящий из того, что хочется чтобы это было красиво и качественно, нежелании тратить время на монтаж, собственная предполагаемая невидеогеничность, появление напарника или команды и т.д.

– Получается, что последние фото в блоге – не постановочные фотографии?

Михаил Николаев (Mike Motorov): Смотря когда. Я люблю со светом снимать, чтобы что-то необычное было, с темным фоном. Мне такое нравится.

– По работе ты путешествуешь с минимальным набором аппаратуры? На что тебе больше всего нравится снимать и что это за техника?

Михаил: Да, у меня была цель собрать оптимальный комплект, который можно было бы применять везде. Это и широкоугольник, средний зум 24-105mm, телезум 150-600mm и фикс 50mm, и это всё техника Canon/Sigma.

Но, честно говоря, меня последнее время Canon разочаровывает. Canon делает так, чтобы у тебя было много камер, чтобы ты их покупал под разные цели. У каждой камеры задача своя, а мне это не нравится. И ведь они могут сделать такие камеры, но «ценовое позиционирование»…

А мне хочется минимализма в этом вопросе – одна основная универсальная, одна запасная. И также – меньше объективов, но чтобы они охватывали нужный мне диапазон. У меня сейчас 4 объектива.

– Минимальный комплект?

Михаил: Да, да, всегда хочется больше. Но и свет, тоже портативный, потому что я много езжу…

– Вот это, я так понимаю, именно он, правильно?

Михаил: Вот с этим рюкзаком в 12-15 кг, я прошел всю Россию во время нашего пробега, потому что ты не бросишь технику в машине, мало ли что, а это «мало ли что» – это слишком большой риск, для таких мероприятий. Нужно было носить всегда с собой и в горы, и в жару.

Поэтому иногда хочется купить какую-нибудь компактную камеру, чтобы ее в карман положить и куда-то с ней поехать и фотографировать, но так не получается, потому что опять же хочется со светом. Потому что, когда против солнца, там не может получится хорошо ни на чем, даже на профессиональной технике, там нужны какие-то сподручные средства (вспышки, триггеры и тд.).

– А какой твой любимый комплект из портативного света?

Михаил: Обычные накамерные вспышки с триггерами.

– То есть ты выставляешь несколько вспышек и огонь? Ничего необычного?

Михаил: Нет, я слишком ленивый для нескольких вспышек, я пользуюсь одной, потому что если несколько вспышек – это всегда дополнительные штативы для них, а у меня такой ритм и такой рюкзак… На мероприятиях очень часто приходится быстро и спонтанно снимать, у тебя нету времени, так же и клиенты бывают – у тебя есть 5-10-15 минут, поэтому приходится по–быстрому.

Конечно, если я еду куда-то на машине, могу загрузить это все и беру побольше.

– У тебя был пост в Фейсбуке, я им даже поделился, многие фотографы об этом пишут… Ты выложил фотографии тестового автомобиля, сделанные на смартфон, и сказал: «Зачем я вожу рюкзак в 15 кг»? Как ты думаешь, куда вообще движется фотография? Еще 10 лет назад никто не представлял, что можно будет фотографировать на телефон. В связи с этим, число фотографов увеличилось до невыносимости, и профессия фотографа, становится сродни профессии шофера – другими словами, нет ее. Фотограф – это базовый навык, который должен быть у человека, работающего в других сферах. И вот как ты думаешь куда все это несется? «Налетит на небесную ось»? Что будет дальше?

Михаил: Да, «айфон» действительно красиво фотографирует. В отпуске, да, ты можешь красиво снять, но с этими фото ты мало что можешь сделать, так как играет роль размер матрицы, в телефоне он очень маленький, и его нельзя растянуть на большие плакаты или фотографии. В этом смысле я думаю, так всё и останется.

Кто профессионально фотографирует, тот и дальше будет этим заниматься. А айфонографы, никогда не купят себе профессиональный комплект, потому что это всегда стоит «космос». Просто вопрос цели – если очень примитивно, то: кому в инстаграм, кому на печать.

А если телефон за 200 евро делает такие фото, то зачем мне все эти 15 кг от Canon … 🙂 Опубликовано Mike Motorov Вторник, 7 августа 2018 г.

– Растянуть, куда-то дальше использовать, а что, если у клиента, потенциального заказчика, рекламные потребности не уходят дальше Инстаграма? Может и не надо тогда на профессиональную камеру снимать?

Михаил: Может и не надо, но хочется иметь хороший оригинал фотографии, и никогда не знаешь, когда и для чего он пригодится, для журналов, буклетов и тд.

– Хочется, но смысл в том, что не требуется. Не перейдет ли развитие профессиональной техники в другое русло? Например, Кэнон видит по спросу, по изменению рынка, совершенно другую динамику и начинает множить камеры, уменьшать их ресурс. Вдруг появится какой-нибудь фотоаппарат с телефоном?

Михаил: Не думаю. Хотя по универу помню, что китаец, с которым учились, привозил с родины редкие вещи, типа фотоаппарата с mp3 плейером, такого в Европе не было.

По поводу перехода в другое русло, не думаю, что что-то сильно поменяется, сейчас производители переходят с «зеркалок» на «беззеркалки», у которых не особо больше плюсов, но надо же куда-то двигаться, – ситуация похожа на переход на электромобили – тоже недостатков больше, чем преимуществ, но схема нашего времени одна — красиво «перепаковать» с потерей качества или функций, убедить покупателя, что это супер-новое и поднять цену, так как это «супер-новое». Странно, но в нашем мире это очень хорошо работает.

– Я недавно задумался о том, мир переживает, какую-то чертову унификацию. Профессия шофер пропадет. Лет через 10 профессиональных водителей не будет.

Михаил: Я думаю, что профессия шофёра ещё долго не отпадёт, если только не введут полностью автономные авто, которые будут двигаться сами по себе. Но этого не будет ещё очень долго. Потому что здесь главное не сам беспилотный автомобиль, а ИНФРАСТРУКТУРА.

Но это тема для очень долгого разговора. Если совсем кратко: система полностью автономного движения автомобилей сможет нормально функционировать только при наличии

а) беспилотных автомобилей,

b) дорог с вшитыми кабелями/датчиками, специальными разметками и т.д.

c) и компьютера, который будет обрабатывать всё это взаимодействие.

То есть в этой системе не может быть места для автомобилей с водителем по определению. Пусть каждый посчитает сам, через сколько лет на всей земле можно будет осуществить подобную смену систем.

Если мы говорим о профессиональной фотографии, то это невозможно будет заменить. Если брать автоспорт, то все равно нужны большие быстрые объективы, если это рекламные фотографии, то нужны вспышки, свет и большие матрицы. И, конечно, фотошоп.

В нашем мире я не думаю, что что-то сильно изменится, мне вообще кажется, что прогресс замедлился, если не остановился.

– В мире фотографии или вообще?

Михаил Николаев (Mike Motorov): Вообще. Посмотри на автомобили – там ничего не происходит, (технологии электромобиля нельзя считать прорывными, им уже как минимум 100 лет и супербатарею тоже пока не изобрели), посмотри на фотографию – и там ничего не происходит.

Берешь проспекты из магазинов, которые бросают в почтовый ящик, и там тоже уже лет 10-15 ничего не происходит, телевизор может становиться чуть-чуть тоньше, но в принципе все те же товары, объемы памяти не увеличиваются, скорость компьютера тоже практически стоит на месте.

Развиваются, наверное, только системы программного управления всем этим «железом», но об этом лучше спросить у профильных специалистов.

Вот, представила Тесла Cybertruck – ни одной прорывной технологии, дизайн на уровне упрощённых концептов конца 70-ых. Но бомбануло! А почему?

Да потому что люди устали от однообразности – если, например, KIA уже не всегда отличишь от Mercedes, если закрыть эмблемы. А если все новые машины покрасить в один цвет, то глаз не сможет «выцепить» ничего в этой серой массе.

Звучит, конечно, это всё не очень, но, на самом деле, довольно интересно будет наблюдать, что произойдёт в ближайшем будущем, ведь накопившаяся критическая масса должна в ближайшее время провернуться, и Cybertruck – первая ласточка.

Топ фотографий Михаила Николаева на январь 2020 года (снимки кликабельны)