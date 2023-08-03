Дизельные авто почти ушли с российского рынка

Аналитики СберАвто провели исследование текущих предложений по продаже дизельных машин и поделились своими выводами. Доля дизельных автомобилей составляет 11% от общего числа доступных автомобилей, и из них 62% предложений – автомобили с пробегом. На платформе преобладают предложения от корейского производителя Hyundai, который занимает около пятой части (22%) всех дизельных авто. Mitsubishi и KIA занимают по 12% предложений каждый. В топ-10 наиболее популярных дизельных автомобилей, представленных на сервисе, также входят BMW (10%), Mercedes-Benz (7%), Toyota (7%), Volkswagen (6%), Land Rover (5%), Renault (3%) и Audi (3%).

Самыми распространенными моделями дизельных автомобилей стали Mitsubishi Pajero Sport (9%), Hyundai Santa Fe (8%) и Hyundai Tucson (6%). При этом из общего объема предложений на Mitsubishi Pajero Sport дизельные варианты составляют 79%. Доля дизельных Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson составляет 47% и 39% соответственно. Средняя стоимость нового дизельного автомобиля составляет 4,5 млн рублей, а с пробегом – 2,8 млн рублей. Почти половина (45%) всех дизельных автомобилей предлагается в Москве.

Среди городов с наиболее широким выбором предложений лидируют Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. При этом в Москве и Санкт-Петербурге доминируют дизельные автомобили марки Hyundai (с долей 27% и 41% соответственно), в Екатеринбурге – KIA и Toyota (по 15%), в Новосибирске – Toyota (27%), а в Казани – BMW (17%). Медианная стоимость дизельного автомобиля в Москве составляет 4,2 млн рублей, в Санкт-Петербурге – 4 млн рублей, в Екатеринбурге – 2,2 млн рублей, в Новосибирске – 3 млн рублей, в Казани – 2,5 млн рублей.