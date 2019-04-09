Военная автоинспекция сможет фиксировать нарушения гражданских водителей

Инспекторы ВАИ будут использовать радары, видео- и фотоаппаратуру для фиксации нарушений.

Процесс наделения сотрудников ВАИ дополнительными правами в отношении обычных водителей не вызовет затруднений, считает бывший начальник ГИБДД Владимир Федоров.

Военные инспекторы не смогут сами лишить водительских удостоверений или оштрафовать гражданских автолюбителей, — рассказал Владимир Федоров. — Но все видео- и фотоматериалы, собранные ВАИ, будут передаваться в ГИБДД. Инспекторы которой, в свою очередь, оформят штрафы и разошлют «письма счастья».

Поправки в устав военной полиции разрешают ВАИ использовать весь комплекс существующих технических средств: от стационарных и радаров-треног до видеорегистраторов в автомобилях, имеющихся в арсенале дорожно-постовой службы ГИБДД, считает учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Будет логично, если ВАИ станет использовать радары и видеорегистраторы в местах скопления военной техники, в первую очередь в военных городках, закрытых или отдаленных гарнизонах, при проведении учений, — считает он. — Поправки дают право фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения. Например, выезд на встречную полосу, пересечение сплошных линий или проезд под запрещающий знак. Организовать процесс передачи информации несложно. ВАИ надо будет отправить ее в Центр автоматизированной фиксации (ЦАФАП) ГИБДД региона. Это можно сделать либо на флешках, либо по интернет-каналам — технология давно отработана.

Также в уставе военной полиции пропишут право инспекторов останавливать гражданские транспортные средства и пешеходов. Эти поправки законодательно закрепляют уже сложившееся на практике положение. Существующая редакция ПДД дает право останавливать автомобили и пешеходов регулировщикам, к которым в том числе относятся и сотрудники ВАИ.

Сейчас во время прохождения военной техники перекрестки перегораживаются машинами ВАИ и комендантской службы, которые следят, чтобы никто из посторонних не зашел или не заехал в колонну, где двигаются боевые машины и потенциально опасные автомобили, например ракетные пусковые установки, танки, цистерны с горючим и грузовики с боеприпасами.

Закупка специальной техники для ВАИ уже началась. В конце прошлого года Минобороны провело электронные торги по закупке первых ста видеорегистраторов для автомашин военной полиции. На приобретение приборов выделили 2,28 млн рублей.

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