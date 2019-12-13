Год без забот с Chery Tiggo 7 продолжается

Год без забот с Chery Tiggo 7 продолжается
13 декабря 08:11 2019

CHERY продлевает акцию Год БЕЗ забот, направленную на будущих владельцев кроссоверов CHERY TIGGO 7

Приобретая кроссовер TIGGO 7 до конца декабря 2019 года, клиент получает выгодный набор сервисных услуг и подарков, которыми можно будет воспользоваться в течение 365 дней с момента покупки автомобиля.

Пакет Год БЕЗ забот включает в себя следующие опции:

  • Комплект зимней резины.
  • Регламентное техническое обслуживание, ТО – 0.
  • Регламентное техническое обслуживание, ТО – 1.
  • Сезонный шиномонтаж (осенний).
  • Сезонный шиномонтаж (весенний).
  • Защита Ремонт в CHERY.
  • Карта CHERY – ПОМОЩЬ В ПУТИ.

Год без забот с Chery Tiggo 7 продолжается

Приобретая Chery Tiggo 7 в декабре у официальных дилеров марки дополнительно к пакету «Год БЕЗ забот» дистрибьютор предлагает гарантированную выгоду в размере 70 000 рублей.

Если в наличии имеется автомобиль, то, сдав его по программе TRADE-IN, дополнительная выгода при приобретении кроссовера составит от 90 000 до 200 000 рублей. Размер выгоды зависит от марки автомобиля с пробегом.

При покупке кроссовера Tiggo 7 с привлечением заёмных средств можно воспользоваться программами поддержки продаж CHERY FINANCE, реализуемыми дистрибьютором совместно с банками-партнерами. По программе Семейный автомобиль CHERY выгода в декабре составит 100 000 рублей.

Гарантия на кроссовер Tiggo 7 составляет 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, в том числе идентичный срок на кузов и лакокрасочное покрытие.

Год без забот с Chery Tiggo 7 продолжается

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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