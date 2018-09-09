Самый большой и самый дорогой Lincoln выходит на дороги

Корпус новинки на 30 см длиннее, чем корпус предыдуших версий Navigator. В длину автомобиль «растянули» до 5,64 метров. При этом колёсная база «подросла» на 25 см.
Характерным отличием новинки являются большие задние двери и огромный запас места за пассажирскими сидениями второго ряда. Объём багажника этого авто почти 450 литров.
Продажи внедорожника стартуют осенью нынешнего года. Причём, обычный «Навигатор» будет стоить 72 тыс. долларов, а в варианте Extended – от 80 тыс. долларов.
Для самых требовательных автомобилистов производитель готов предложить топовую комплектацию, за которую придётся выложить почти 100 тыс. долларов.
В качестве дополнительного оборудования для этой модели Lincoln предлагается мультимедийный комплекс для пассажиров (2 тыс. долларов) и сидения с массажем (1300 долларов) и 30 электрорегулировками (2 тыс. долларов).
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
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