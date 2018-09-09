Самый большой и самый дорогой Lincoln выходит на дороги

Самый большой и самый дорогой Lincoln выходит на дороги
Сентябрь 09 20:08 2018

Внедорожник с удлинённым кузовом Navigator четвертого поколения уже назвали самым дорогим и самым большим авто этого бренда

Lincoln

Корпус новинки на 30 см длиннее, чем корпус предыдуших версий Navigator. В длину автомобиль «растянули» до 5,64 метров. При этом колёсная база «подросла» на 25 см.

Lincoln

Характерным отличием новинки являются большие задние двери и огромный запас места за пассажирскими сидениями второго ряда. Объём багажника этого авто почти 450 литров.

Lincoln

Продажи внедорожника стартуют осенью нынешнего года. Причём, обычный «Навигатор» будет стоить 72 тыс. долларов, а в варианте Extended – от 80 тыс. долларов.

Lincoln

Для самых требовательных автомобилистов производитель готов предложить топовую комплектацию, за которую придётся выложить почти 100 тыс. долларов.

Lincoln

В качестве дополнительного оборудования для этой модели Lincoln предлагается мультимедийный комплекс для пассажиров (2 тыс. долларов) и сидения с массажем (1300 долларов) и 30 электрорегулировками (2 тыс. долларов).

Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
Lincolnнавигатор
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Nissan делает ставку на электромобили

Nissan делает ставку на электромобили 0

Почему получать права и регистрировать машину в МФЦ лучше, чем в ГИБДД

Почему получать права и регистрировать машину в МФЦ лучше, чем в ГИБДД 1

Chevrolet выпустит дорогую версию Silverado

Chevrolet выпустит дорогую версию Silverado 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.