Самый большой и самый дорогой Lincoln выходит на дороги

Внедорожник с удлинённым кузовом Navigator четвертого поколения уже назвали самым дорогим и самым большим авто этого бренда

Корпус новинки на 30 см длиннее, чем корпус предыдуших версий Navigator. В длину автомобиль «растянули» до 5,64 метров. При этом колёсная база «подросла» на 25 см.

Характерным отличием новинки являются большие задние двери и огромный запас места за пассажирскими сидениями второго ряда. Объём багажника этого авто почти 450 литров.

Продажи внедорожника стартуют осенью нынешнего года. Причём, обычный «Навигатор» будет стоить 72 тыс. долларов, а в варианте Extended – от 80 тыс. долларов.

Для самых требовательных автомобилистов производитель готов предложить топовую комплектацию, за которую придётся выложить почти 100 тыс. долларов.

В качестве дополнительного оборудования для этой модели Lincoln предлагается мультимедийный комплекс для пассажиров (2 тыс. долларов) и сидения с массажем (1300 долларов) и 30 электрорегулировками (2 тыс. долларов).

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