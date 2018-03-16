Убедительная победа команды ŠKODA в Мексике 5

Экипаж заводской команды ŠKODA Понтус.

Тидеманд и Йонас Андерссон (Швеция/Швеция) одержал безоговорочную победу в классе WRC 2 на ралли Гуанахуато в Мексике, заняв седьмое место в абсолютном зачете. После трех гонок Тидеманд и Андерссон лидируют в классе WRC 2. Другой экипаж ŠKODA, Калле Рованпера и Йонне Халтунен (Финляндия/Финляндия), мог сойти с дистанции уже после второго спецучастка, однако по регламенту Rally 2 смог вернуться в гонку в субботу и воскресенье.

Финны выиграли пять спецучастков гонки, заняли пятое место в классе WRC 2 и завоевали свои первые очки в чемпионате. Действующие чемпионы WRC 2 Понтус Тидеманд и Йонас Андерссон на ŠKODA FABIA R5 доказали свою скорость и опытность на гравийных дорогах ралли Мексики, в третьем этапе чемпионата мира FIA по ралли. Шведский экипаж продемонстрировал безошибочно точное управление, благодаря чему лидировал от старта до финиша, выиграв 17 из 22 спецучастков и повторив свою прошлогоднюю победу.

Их ŠKODA FABIA R5 была отлично подготовлена к непростым условиям Мексики: ее гоночный двигатель столкнулся с температурой свыше 30°С и экстремальной высотой – до 2 737 метров. Для его правильной работы была необходима корректная настройка, ведь в условиях разреженного воздуха мощность снижается более чем на 20%. И пока многие команды боролись с этими сложностями, ŠKODA FABIA R5 Тидеманда работала как часы. По итогам ралли Мексики шведский дуэт занял лидирующие позиции чемпионата в классе WRC 2.

Для Тидеманда это была 24-я гонка WRC 2 в карьере с 2014 года, и его послужной список действительно впечатляет: он 19 раз финишировал на подиуме, девять из них – на первом месте, став таким образом самым успешным пилотом за всю историю WRC 2. В последний день ралли Мексики Тидеманд выиграл еще два спецучастка – таким образом, в общей сложности одержав победу в 17. «Я хочу поблагодарить всю команду за поддержку. Моя ŠKODA FABIA R5 ехала просто потрясающе, и управлять ей на гравийных дорогах было сплошным удовольствием», – сказал действующий чемпион после финиша.

Другой экипаж ŠKODA 17-летний Калле Рованпера и его штурман Йонне Халтунен после столкновения с булыжником на втором спецучастке смогли вернуться в гонку согласно регламенту Rally 2. Они выиграли пять спецучастков, а Рованпера отпраздновал свой первый финиш в составе команды ŠKODA Motorsport. «Жаль, что нам так не повезло на втором спецучастке. Но я рад, что механики смогли отремонтировать автомобиль, это позволило мне продолжить гонку и получить бесценный опыт на Чемпионате. На следующем ралли я обязательно учту все то, что я узнал на дорогах Мексики», – прокомментировал юниор после гонки.

«Мои поздравления Понтусу и Калле. Выступая за ŠKODA, они показали лучшие результаты по времени и доказали свою скорость и опытность», – сказал Михал Храбанек, директор ŠKODA Motorsport, на финише гонки в Леоне, пятом по величине городе Мексики, расположенном в 400 километрах на северо-восток от Мехико Сити.

Результаты ралли Мексики в классе WRC 2:

Тидеманд/Андерссон (Швеция/Швеция), ŠKODA FABIA R5, 4:04:32,7 часа Гринсмит/Пэрри (Великобритания/Великобритания), Ford Fiesta R5, +6:44,6 минуты Геллер/Олмос (Чили/Аргентина), Ford Fiesta R5, +13:53,4 минуты Булачия Вилкинсон/Муссано (Боливия/Аргентина), Ford Fiesta R5, +22:45,9 минуты Рованпера/Халтунен (Финляндия/Финляндия), ŠKODA FABIA R5, 1:02,34,1 часа

Положение в чемпионате мира по ралли в классе WRC 2 (после 3 гонок из 13)

Тидеманд (ŠKODA), 43 очка Копецки (ŠKODA) и Катсута (Ford), 25 очков Гринсмит (Ford) и Сизера (Citroen), 18 очков

Число дня на ралли Мексики: 7

Пилот команды ŠKODA Понтус Тидеманд не только одержал безоговорочную победу в своем

классе, но и занял седьмое место в абсолютном зачете.