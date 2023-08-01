Suzuki в России снижает цены на оригинальные аксессуары

Suzuki в России снижает цены на оригинальные аксессуары
01 августа 20:11 2023

За свою долгую историю более века Suzuki сталкивалась с различными кризисами, которые, однако, служили катализаторами для прогресса. Так, в период серьезного экономического кризиса в 1953 году компания выпустила легендарный мопед Suzuki Diamond Free с инновационным двигателем. Это позволило модели быстро завоевать доверие клиентов и привлечь внимание спонсоров. Также в это время Suzuki начала разрабатывать компактные двигатели. Еще одним прорывом стал популярный полноприводный вездеход Suzuki Jimny, идея которого родилась из-за сложной системы налогообложения в Японии.

В настоящее время компания Suzuki в России продолжает усилия по совершенствованию своей продукции и услуг, оптимизируя клиентские сервисы и предложения для максимальной доступности и выгоды потребителей.

Кроме того, до конца летнего сезона действуют специальные акции на замену моторного масла «Масляный сервис», а также уникальное предложение на оригинальные автомобильные аксессуары, фирменные товары и сувениры во всех официальных дилерских центрах Suzuki. Приобретение товаров в рамках этой акции может принести существенную выгоду — скидки могут достигать до 70%. Владельцы автомобилей Suzuki могут обновить свои транспортные средства с помощью оригинальных аксессуаров, разработанных с учетом всех особенностей продукции и прошедших тщательное тестирование на соответствие высоким стандартам качества Suzuki.

Официальные дилерские центры также предоставляют профессиональное гарантийное и постгарантийное обслуживание для того, чтобы каждый автомобиль Suzuki всегда выглядел как новый и соответствовал высоким стандартам бренда.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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