Evolute i-SKY на Wake Weekend 2023 в Завидово

Добро пожаловать в мир лета с Evolute! С 28 по 30 июля на территории Завидово в Тверской области проходит фестиваль Wake Weekend, объединяющий любителей экстремальных видов спорта и современной музыки. Главной звездой мероприятия станет новый электрокроссовер i-SKY от российского бренда электромобилей №1 — Evolute.

Evolute i-SKY

Участники фестиваля получат уникальную возможность первыми в России оценить внешний вид нового Evolute i-SKY, испытать его в действии на тест-драйве и насладиться управлением этого динамичного и технологичного электромобиля. А самые удачливые из них, принявшие участие в тест-драйве, получат шанс выиграть незабываемый сет на вейкборде. Для тех, кто жаждет призов и готов продемонстрировать свои спортивные навыки, будет организован турнир по волейболу на пляже — EvoluteCUP.

Фестиваль Wake Weekend представляет собой потрясающий симбиоз яркой атмосферы и живой музыки, а также захватывающих соревнований по вейкборду, вейксерфу и скейтборду, которые доступны для участия всем желающим.

Покорители дорог Evolute i-SKY оборудован производительным электродвигателем, мощностью 204 л.с., и обладает максимальным крутящим моментом впечатляющих 340 Нм. Емкость тяговой батареи составляет 85,9 кВч, а режим быстрой зарядки позволяет заполнить 80% зарядки за всего 45 минут. Это обеспечивает запас хода впечатляющих 511 км. Ускорение до первой сотни километров в час занимает всего 8,6 секунды. К тому же, предусмотрены различные режимы движения, включая эко, комфорт и спорт, чтобы адаптироваться к различным условиям эксплуатации.

Программа фестиваля Wake Weekend 2023 в Завидово

Не упустите возможность окунуться в атмосферу летнего безумия на фестивале Wake Weekend с Evolute и испытать на себе мощь и инновационность электрокроссовера i-SKY. Это будет незабываемое приключение, смешанное с адреналином и радостью от управления передовой технологией электромобилей Evolute.