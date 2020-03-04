Выгодные условия на покупку автомобилей Škoda в марте

C приходом весны ŠKODA AUTO Россия порадует клиентов привлекательными условиями на покупку автомобилей марки

Для первых покупателей KAROQ чешский бренд объявляет выгоду до 105 685 рублей. Увеличилась выгода при приобретении OCTAVIA и SUPERB – до 195 500 рублей и до 300 000 рублей соответственно. Семейный внедорожник KODIAQ позволит сэкономить до 235 800 рублей, а лифтбек RAPID – до 153 100 рублей. В марте продолжают действовать специальные условия при оформлении классического кредита или кредита SIMPLY CLEVER, а также программы Утилизация/Трейд-ин с выгодой до 115 000 рублей.

В марте ŠKODA AUTO Россия предлагает специальные условия на покупку автомобилей марки. Первые покупатели новинки российского рынка – автомобиля KAROQ – смогут получить выгоду до 105 685 рублей. Выбирая модель RAPID клиенты чешского бренда сэкономят до 153 100 рублей, а KODIAQ – до 235 800 рублей. При покупке флагмана марки SUPERB и легендарной OCTAVIA увеличенная выгода составит до 300 000 рублей и 195 500 рублей соответственно.

ŠKODA также предлагает выгодные условия по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Ставка для моделей KAROQ, OCTAVIA и RAPID составляет от 3% по классическому кредиту и от 6,9% по кредиту SIMPLY CLEVER. Покупатели моделей OCTAVIA и KODIAQ также смогут рассчитывать на акцию с тарифом по страхованию КАСКО 3%.

В марте продолжает действовать и программа Утилизация/Трейд-ин, в которой участвует весь модельный ряд марки 2019 года выпуска. Максимальная выгода составит до 115 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля.