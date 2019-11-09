Mitsubishi Model A была объявлена исторически значимым автомобилем

По мнению японской автомобильной палаты славы (JAHFA), именно этот автомобиль навсегда оставил печать превосходства в японской автомобильной истории.

Все началось летом 1917 года с прототипа модели, а в ноябре 1918 года Mitsubishi Model A была завершена. К 1921 году было произведено уже 22 автомобиля данной модели. Mitsubishi Model A является первым японским серийным легковым автомобилем, построенным с целью массового производства.

Тогда было очень мало специализированных автомобильных инструментов и, тем более, механизированных линий, в связи с чем первая модель Mitsubishi A была построена вручную с использованием молотков и стамесок.

Деревянный корпус был покрыт лаком, а салон был отделан британской шерстяной тканью. Без конструкторских чертежей, с которыми можно было бы работать, с малым количеством знаний о бензиновых двигателях, кузовах, интерьерах автомобилей, производственных процессах , инженеры Mitsubishi успешно продемонстрировали, что японское массовое производство автомобилей все-равно возможно.

Сейчас копия оригинала Mitsubishi Model A, воссозданная с использованием документов того времени, выставлена в автомобильной галерее Mitsubishi в городе Окадзаки, префектура Айчи.