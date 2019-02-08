Российский завод Hyundai повышает производительность труда за счет применения квадроштамповки

Hyundai Motor стал первый российский завод внедривший технологию квадроштамповки

Использование квадроштамповки стало одним из инструментов повышения производительности предприятия. В результате в прошлом году завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» установил абсолютный производственный рекорд за все 8 лет работы, выпустив 246 500 автомобилей.

Квадроштамповка – это одновременная штамповка четырех панелей. На российском заводе Hyundai Motor метод квадроштамповки применяется для производства внутренних панелей дверей. Он позволил существенно повысить производительность штамповочной линии, а также сократить издержки на производство за счет отказа от штамповки данного вида панелей на мощностях подрядных организаций.

В процессе подготовки к реализации проекта квадроштамповки сотрудниками завода была проделана большая работа по адаптации штамповочной линии и доводке штампов, кроме того, потребовалось внести корректировки в работу заготовительной штамповочной линии, оптимизировать зону разгрузки готовых панелей.

Проект квадроштамповки российского завода был отмечен почетным знаком на корпоративном международном конкурсе Hyundai Motor Group Change & Innоvation Leaders Award в номинации «Производство». Сотрудники «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» стремятся к постоянному совершенствованию всех производственных процессов. Ежегодно на предприятии внедряется более 1 500 рационализаторских предложений, инициированных сотрудниками предприятия.

Компания Hyundai Motor не останавливается на достигнутом и планирует дальнейшее развитие инновационной и научно-исследовательской деятельности в России. Так в конце 2018 года завод подписал специальный инвестиционный контракт с правительством Санкт-Петербурга и правительством Российской Федерации. В рамках соглашения компания планирует модернизацию производственных мощностей, а также создание в Санкт-Петербурге собственного научно-исследовательского центра.