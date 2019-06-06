Комплексная платформа MAN Pride поможет эффективно управлять автопарком

MAN Pride предлагает надежный контроль всех параметров автопарка в режиме реального времени.

Современный мир транспортных услуг невозможно представить без цифровых сервисов и систем мониторинга автопарка. Сегодня ведение транспортного бизнеса требует все более внимательного учета и контроля большого количества параметров функционирования автопарков. Оказать существенную помощь в контроле, учете и планировании транспортной деятельности призвана новейшая система цифрового мониторинга MAN Pride.

Развитие цифровых сетей – это эффективное управление автопарком и видение бизнеса «сверху» на какой бы позиции в компании вы не находились. Все это неоспоримо важно, когда речь заходит о повышении конкурентоспособности транспортных предприятий в долгосрочной перспективе. С новыми цифровыми услугами MAN управление автопарками готово к будущим вызовам. И они означают гораздо больше, чем простая доставка грузов «из точки А в точку Б». Интеллектуальные цифровые службы сделают Ваши автопарки еще более экономичными, предлагая все расширяющийся спектр цифровых услуг, предназначенных для всех автомобилей, не только марок MAN и NEOPLAN, и помогающих отслеживать c целью оптимизации все факторы, влияющие на совокупную стоимость владения.

MAN Pride – комплексная телематическая платформа, предназначенная для управления парком транспортных средств. Это оригинальная российская разработка c сервисами, специально созданными и предназначенными для автомобилей бренда MAN и NEOPLAN. С помощью платформы MAN Pride операторы смешанных автопарков смогут объединить в единую сеть автомобили MAN с транспортными средствами других марок и повысить эффективность их использования. Телематическая платформа отличается высокой функциональностью, повседневной практичностью и удобным интерфейсом, учитывающим все особенности локального рынка.

«Платформа MAN Pride позволяет регистрировать, обрабатывать, управлять и комплексно использовать все доступные данные и сведения о транспортном парке. Такое решение выгодно нашим клиентам, поскольку помогает сократить издержки и извлекать большую прибыль. Платформа MAN Pride разработана совместно с российским поставщиком и ее внедрение уже запущено. Начиная с июня 2019 года новые автомобили MAN могут оснащаться специальным модулем для подключения к платформе» – комментирует Генеральный директор МАН Трак энд Бас РУС Питер Андрерссон.

Кроме того, любой клиент может подключиться к платформе по запросу. За счет дооснащения специальным модулем любой автомобиль может быть подключен к сети через интерфейс MAN Pride. После регистрации на платформе владельцы транспортных средств могут бесплатно использовать основные цифровые услуги. Через свой компьютер в информационной системе MAN Pride пользователь получает различную информацию об автомобиле, такую как текущее местоположение с отображением на интерактивной карте, текущая скорость, пробег, время работы, средняя скорость, вес или анализ данных о расходе топлива.

Практическая работа системы

Благодаря интеллектуальным алгоритмам платформа MAN Pride позволяет осуществлять сбор данных с техники в режиме реального времени, анализировать информацию и отображать в удобном для дальнейшего использования виде в специальном веб-приложении. Это позволит значительно усовершенствовать процесс транспортировки грузов. При этом также заметно повышаются эффективность и прозрачность управления автопарком.

Дистанционный контроль местоположения и движения по маршрутам позволит логистам видеть соблюдение водителем установленной схемы и направления движения, исключить ситуации нецелевого использования транспорта и нецелесообразных перемещений. Прямая выгода — сокращение расходов на топливо. Расход топлива мониторится наравне с такими параметрами как работа двигателя при любом уровне загрузки транспортного средства. Это позволит оптимизировать действующие в транспортных компаниях нормы расхода топлива.

MAN Pride позволяет дистанционно контролировать эффективность и качество вождения на основе данных тахографа, режим труда и отдыха. В случае выявления ошибок в принципах экономичного вождения можно будет провести дополнительное обучение водителей по эффективности и топливной экономичности. Гарантированный результат — снижение расходов на содержание и обслуживание парка.

Уже в базовой версии сервиса доступны настраиваемые моментальные оповещения о нештатных ситуациях. Возможность мгновенного оповещения ответственных сотрудников в случае выхода контролируемых параметров из заданного коридора — одна из ключевых и важнейших функций системы MAN Pride. Сразу доступен преднастроенный набор отчетности по ключевым параметрам.

Кроме того, MAN Pride обладает механизмами интеграции с другими системами и сервисами аналогичного назначения и совместима с любым современным грузовым автомобилем. К системе MAN Pride может подключаться не только техника MAN и NEOPLAN, но и транспорт других производителей, что крайне важно для мультибрендовых автопарков.