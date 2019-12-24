Первые эскизы нового Volkswagen Caddy

Новые Caddy и Caddy Cargo появятся уже в следующем году

Динамичные, надежные, практичные

Caddy нового поколения, несмотря на значительные перемены, по-прежнему будут соответствовать всем ожиданиям для своего класса

Первые эскизы марки Volkswagen Коммерческие автомобили намекают как будут выглядеть новые модели Caddy 2020 года

Очевидно одно: изменения коснулись каждой мельчайшей детали. Новым Caddy в очередной раз суждено стать знаковыми в сегменте развозных грузовых автомобилей и универсалов повышенной вместимости.

Судя по дизайнерским эскизам нового Caddy, модель будет значительно отличаться от своих предшественников. Ожидаются различные варианты конфигураций: все они подверглись полному переосмыслению, но неизменными останутся большая вместимость и вариативность выбора внутреннего пространства. Именно эти характеристики всегда делали Caddy столь привлекательным для клиентов.

Дизайн новых моделей будет отличать непривычно спортивный для этого сегмента стиль, который отражается в таких деталях как: слегка покатая линия крыши, объемные рельефы на боковых частях кузова, подчеркивающие цельный минималистический дизайн новых Caddy. Можно предположить, что в будущем поклонники спорта и активного отдыха увидят в этих моделях интересную и практичную альтернативу более привычным аналогам.

Также близок к финальному варианту и первый эскиз новой грузовой модели Caddy Cargo. Выделяются несколько важных деталей, например, вертикальное расположение узких светодиодных фонарей в задней части автомобиля. Они появятся и в пассажирской версии Caddy, в которой также будет большое заднее окно. Грузовые версии автомобилей будут оборудованы задней подъемной дверью, в качестве опции останутся доступны открывающиеся в обе стороны распашные двери.

Отличительными особенностями нового Caddy станут увеличенные колеса, новый дизайн передней части автомобиля со светодиодными фарами, более узкая решетка радиатора и более крупный логотип. Все это свидетельствует только об одном: Caddy суждено стать эталоном в своем классе.