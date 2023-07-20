Интерес к покупке запчастей для российской и белорусской спецтехники и грузового транспорта увеличился в два раза

Согласно информации от Авито, продажи запчастей для спецтехники и коммерческого транспорта в России выросли во втором квартале 2023 года. Особенно популярными у покупателей стали двигатели и комплектующие, а среди наиболее востребованных марок спецтехники выделяются КАМАЗ и МТЗ (Беларусь). Чаще всего такую технику и соответствующие запчасти покупали в Москве и Московской области, Краснодарском крае и Татарстане. Особенно высокий рост продаж запчастей для спецтехники отмечен в Дагестане (+64%), Тверской (+44%) и Нижегородской областях (+29%).

По результатам второго квартала 2023 года, наибольшая доля продаж запчастей приходится на двигатели и комплектующие (25%), средний чек покупки составляет 21 500 рублей. Продажи этих запчастей увеличились в 2,6 раза за год. На втором месте по доле продаж – гидравлические и пневмосистемы (11%) со средним чеком в 16 500 рублей и ростом продаж в 2,7 раза. Третье место занимает трансмиссия (9,5%) со средней ценой покупки 26 100 рублей и ростом продаж в 2,5 раза.

Россияне во втором квартале 2023 года чаще всего покупали запчасти для отечественных и белорусских марок техники, таких как ГАЗ (Россия, +2,4 раза), ЗИЛ (Россия, +2,1 раза), МАЗ (Белоруссия, +96%), МТЗ (Белоруссия, +77%) и КАМАЗ (Россия, +62%). Популярность также выросла у российских марок ЮМЗ (рост продаж в два раза) и Урал (рост продаж на 88%), а также у зарубежных марок, таких как DAF из Нидерландов (рост продаж в 2,5 раза) и Isuzu из Японии (рост продаж в два раза). Бренд MAN из Германии остается самым востребованным. Китайские марки спецтехники, такие как Shacman (Shaanxi) (+2,5 раза), Howo (+2,3 раза) и Foton (+2,2 раза), также показали значительный рост продаж запчастей.

Марка Рост продаж за год ГАЗ на 140% MAN на 132% Hyundai на 110% ЗИЛ на 107% МАЗ на 96% Mercedes-benz на 95% Scania на 90% Volvo на 86% МТЗ (Беларус) на 77% КамАЗ на 62% По данным Авито за второй квартал 2023 года, топ-10 популярных марок спецтехники, которые показали наибольший рост продаж запчастей

Рост продаж запчастей обусловлен, в том числе, увеличением предложения специальной техники с наработкой. По данным Авито Спецтехника, предложение такой техники увеличилось на 19%, а спрос на нее повысился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сельхозтехника оказалась наиболее представленной категорией спецтехники на Авито во втором квартале 2023 года, приходящейся на почти 36% от всех объявлений о продаже спецтехники с наработкой в России. Также в топ-5 представлены грузовики (18,6%), прицепы (7,6%), тягачи (7%) и навесное оборудование (6%).

КАМАЗ стал самым популярным брендом спецтехники с наработкой на Авито во втором квартале 2023 года, занимая 6% от общего количества объявлений в этой категории. Средняя цена составила 2 200 000 рублей. Также в топ-5 наиболее предлагаемых брендов вошли ГАЗ, МТЗ (Беларусь), МАЗ и Volvo (в порядке убывания доли предложения).

Наиболее активные продажи спецтехники с наработкой были зафиксированы в Москве и Московской области (12,5% от общего предложения), Краснодарском крае (6,4%), Татарстане (4,3%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (3,8%), Башкортостане (3,5%), Ростовской области (3,5%), Белгородской области (3%), Ставропольском крае (2,8%), Челябинской области (2,6%) и Свердловской области (2,6%).