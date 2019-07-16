Iveco Fit Cab – грузовой автомобиль с тренажерами для фитнеса

Компания Iveco, считающаяся одним из мировых лидеров по производству грузовиков, показала концептуальный грузовой автомобиль, в кабине которого можно найти все необходимое для занятия фитнесом.

Компания Iveco регулярно совершенствует свою продукцию, чтобы рабочий день водителей грузовиков проходил максимально продуктивно и комфортно. В этот раз итальянский автопроизводитель разработал концептуальный грузовик Fit Cab, главной «изюминкой» которого стал небольшой тренажерный зал, расположенный прямо в кабине. Такое полезное дополнение поможет водителям большегрузов, которые большую часть дня проводят за рулем, поддерживать хорошую физическую форму. Не исключено, что со временем такой «спортивный» грузовик выйдет в серию.

Производитель оборудовал концептуальную модель, как внутри, так и снаружи, специальными точками крепления для спортинвентаря. Например, в кабине нашлось место для турника, гантелей и фиксированного эспандера, позволяющего прорабатывать различные группы мышц. Есть даже наглядное руководство, которое заменит фитнес-инструктора.

Дебют новинки обещают организовать уже 19 июля на чемпионате Европы по грузовым гонкам, который пройдет в Нюрбургринге. Создатели Iveco Fit Cab планируют заручиться мнениями своих клиентов: все пожелания будут учтены перед запуском серийного производства грузовика.

А тем временем электрический грузовик Tesla Semi уже проходит испытания на грузоподъемность. Электрогрузовик с полуприцепом, загруженным бетонными блоками, удалось заснять на калифорнийской автомагистрали.

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