Iveco Fit Cab – грузовой автомобиль с тренажерами для фитнеса

Компания Iveco регулярно совершенствует свою продукцию, чтобы рабочий день водителей грузовиков проходил максимально продуктивно и комфортно. В этот раз итальянский автопроизводитель разработал концептуальный грузовик Fit Cab, главной «изюминкой» которого стал небольшой тренажерный зал, расположенный прямо в кабине. Такое полезное дополнение поможет водителям большегрузов, которые большую часть дня проводят за рулем, поддерживать хорошую физическую форму. Не исключено, что со временем такой «спортивный» грузовик выйдет в серию.
А тем временем электрический грузовик Tesla Semi уже проходит испытания на грузоподъемность. Электрогрузовик с полуприцепом, загруженным бетонными блоками, удалось заснять на калифорнийской автомагистрали.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru