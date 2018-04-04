Представлены обновленные купе и кабриолет Mercedes C-класса 7

Спустя лишь несколько недель после мировой премьеры седана и универсала были представлены и двухдверные версии нового С-Класса – купе и кабриолет.

Более выразительный дизайн, цифровая приборная панель и подвеска DYNAMIC BODY CONTROL усилили спортивность и удовольствие от вождения. Новые четырёхцилиндровые двигатели, некоторые из которых оснащены 48-вольтной технологией (EQ Boost) и Mercedes-AMG C 43 4MATIC мощностью уже 287кВт (390 л.с.) подчёркивают динамичный характер этих особенно эмоциональных представителей C-Класса. Дилерам купе и кабриолет будут поставляться с июля.

Секрет успеха C-Класса связан с широким рядом моделей, который включает в себя в том числе две спортивные двухдверные версии: купе, представленное в 2015 году, и кабриолет, доступный с лета 2016 года, они в одинаковой мере взывают к сердцу и разуму. Дизайн автомобилей является одной из основных причин их покупки в Европе. Обе модели производятся на заводе Mercedes-Benz в Бремене.

Вскоре после седана и универсала обширные изменения коснулись и двухдверных версий. К ключевым улучшениям относятся:

Новые четырёхцилиндровые двигатели, некоторые из которых оснащены уникальной в своём сегменте 48-вольтной бортовой сетью (EQ Boost), для ещё большего удовольствия от спортивной езды при высокой экономичности

Усовершенствование спортивного дизайна, особенно в передней и задней части, новые легкосплавные диски, новые цвета

Серийно устанавливаемые светодиодные фары головного освещения повышенной мощности в новом дизайне или светодиодные фары MULTIBEAM LED с дальним светом ULTRA RANGE в качестве опции

Улучшенный интерьер с цифровой приборной панелью (31,2 см/12,3‘‘), более крупный мультимединый дисплей (26см/10,25“),новое многофункциональное рулевое колесо с сенсорными кнопками Touch Control. Большие возможности индивидуализации, например, с помощью новых пористых декоративных элементов

Атмосфера салона первого класса благодаря светодиодной подсветке салона, которая теперь включает 64 цвета, и функция управления комфортом ENERGIZING для увеличения комфорта и самочувствия

Дополнительная акустическая система с девятью динамиками мощностью 225 ватт в качестве новой опции, занимающей положение между стандартной акустической системой и акустической системой объёмного звучания Burmester®

Индивидуально варьирующиеся ощущения за рулём благодаря подвеске DYNAMIC BODY CONTROL с трёхступенчатым регулированием характеристики амортизации и спортивному рулевому управлению с изменяемым передаточным отношением или пневмоподвеске AIR BODY CONTROL

Прогрессивный уровень безопасности благодаря новейшим вспомогательными системам Mercedes-Benz с функциями S-Класса, оказывающим водителю поддержку в режиме кооперации с ним.

Электрификация продолжается: C 200 с EQ Boost

В новом C-Классе используется новое поколение четырёхцилиндровых бензиновых двигателей (M 264). Новый бензиновый агрегат с рабочим объёмом 1,5 л сначала будет представлен на моделях C 200 и C 200 4MATIC. Одновременно эти модели получат дополнительную 48-вольтную систему с ремённо-приводным стартер-генератором (EQ Boost). Позже последует 2-литровый вариант.

Комбинация из 48-вольтной системы и EQ Boost создаёт условия для дополнительных функций, которые способствуют дальнейшему снижению расхода топлива, повышению маневренности и, соответственно, комфорта. При разгоне EQ Boost может добавить двигателю мощностью 135 кВт (184 л.с.) дополнительные 10кВт (14 л.с.), чтобы преодолеть ту короткую паузу, пока турбокомпрессор не начнёт работать на полную мощность. При торможении стартер-генератор рекуперирует кинетическую энергию и заряжает батарею.

Преимуществами также являются режим движения «под парусом» при выключенном двигателе и тормоза с рекуперацией и системой интеллектуального отключения двигателя при двигающемся накатом автомобиле: при торможении рекуперация начинается только при прекращении подачи топлива в режиме принудительного холостого хода. При падении скорости ниже минимального уровня трансмиссия размыкается, и двигатель отключается. Таким образом обеспечивается максимальная экономия топлива посредством рекуперации вкупе с комфортным откликом автомобиля.

В системе наддува используются турбокомпрессоры типа Twin-Scroll. Здесь также используется система регулируемых фаз газораспределения CAMTRONIC. Она позволяет осуществить двухступенчатое регулирование хода клапана на стороне впуска.

Меры по оптимизации конструкции двигателя в целях уменьшения потерь на трение довершают стратегию экономичности нового четырёхцилиндрового двигателя. К ним относятся запатентованная Mercedes-Benz технология CONICSHAPE®, известная как коническое хонингование: При хонинговании зеркал цилиндра зеркало цилиндра расширяется вниз, чтобы снизить трение на юбке поршне для обеспечения меньшего износа и расхода топлива.

Помимо дизельных двигателей в Европе бензиновые двигатели также оснащаются сажевыми фильтрами.

Дизель, новейший стандарт: C 220 d

Новый C 220 d раздвигаетгоризонты экономичности и обеспечивает улучшенные динамические характеристики. Модель была сертифицирована по новейшему стандарту Euro 6d-TEMP. В этом дизельном двигателе Mercedes-Benz использует ступенчатые камеры сгорания – названные по форме «кармана» в поршне. К инновациям также относится комбинация алюминиевого корпуса и стальных поршней, а также усовершенствованной технологии покрытия зеркал цилиндров NANOSLIDE®.

Имея в отличие от своего предшественника рабочий объём, уменьшенный до без малого двух литров, и массу, уменьшенную на 16 процентов, этот новый дизельный агрегат (ОМ 654) в модели C 220 d развивает 143 кВт (194 л.с.), что на 18 кВт больше, чем предшественник. За это отвечают не только улучшенный подвод воздуха на стороне впуска и выпуска и использование системы впрыскивания с общей топливной рампой четвёртого поколения с давлением до 2050 бар, но и уменьшение внутреннего трения на 25 процентов. Кроме того, новый двигатель компактнее своего предшественника.

Все относящиеся к эффективному снижению выбросов ОГ компоненты установлены непосредственно на двигателе. Благодаря расположению рядом с двигателем система нейтрализации ОГ быстро достигает своей рабочей температуры и имеет незначительную тепловую потерю, что обеспечивает эффективную нейтрализацию ОГ даже при низкой внешней температуре.

Mercedes-AMG: больше динамики для С 43

Благодаря множеству тщательно подобранных мер разработчики AMG ещё больше улучшили динамику автомобиля. Теперь 3-литровый двигатель V6 выдаёт 287 кВт (390 л.с.), что на 17 кВт (23 л.с.) больше, чем раньше. Максимальный крутящий момент в 520 Н∙м доступен здесь в диапазоне от 2500 до 5000 об/мин. Новый купе C 43 4MATIC разгоняется с нуля до 100 км/ч за 4,7 секунды, а кабриолет — за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничивается электроникой на отметке 250 км/ч.

Полный привод 4MATIC: высокий уровень тягового усилия также и в сложных дорожных условиях

К моменту выхода на рынок С 200 будет доступен с постоянным полным приводом, который позволит повысить уровень тягового усилия и устойчивость автомобиля при движении, особенно в сложных дорожных условиях. Полный привод 4MATIC имеет активное распределение момента в пользу задней оси 55 % и 45 % в пользу передней оси. Как и прежде, комбинация из электронной системы стабилизации ESP® и электронной системы управления тяговым усилием 4ETS избавляет от необходимости использования традиционной блокировки дифференциалов. Это снижает массу автомобиля, ощутимо повышает безопасность движения и комфорт.

Полный привод, применяемый в моделях Mercedes-AMG C 43 на серийной основе, характеризуется распределением момента в пользу задней оси 69 % против 31 % на передней оси.

Индивидуально варьирующиеся ощущения за рулём благодаря DYNAMIC BODY CONTROL

Опционально устанавливаемая подвеска DYNAMIC BODY CONTROL оснащена системой непрерывного регулирования силы амортизации передней и задней оси. Бесступенчатая система регулирует характеристику амортизации в сочетании с характеристиками двигателя, коробки передач и рулевого управления для каждого колеса отдельно – в зависимости от дорожной ситуации, скорости движения и состояния дорожного покрытия.

Нажатием кнопки DYNAMIC SELECT водитель может выбирать между тремя вариантами настройки подвески: в режимах «Спорт» и «Спорт+» амортизация становится более жёсткой. Режим Comfort настроен на комфортное движение, неровности компенсируются лучше, а плавность хода существенно улучшается.

В сочетании с DYNAMIC BODY CONTROL автомобиль оснащается спортивным рулевым управлением с изменяемым передаточным отношением. Оно сочетает в себе изменяемое в зависимости от угла поворота передаточное отношение для предельно точного отклика и зависящее от скорости электромеханическое усиление рулевого управления для комфортного и лёгкого руления.

Более динамичный дизайн и светодиодные фары головного освещения повышенной мощности в серийной комплектации

Спортивность в сочетании с эмоциональностью и интеллектом – так можно охарактеризовать новый C-Класс. Основные визуальные акценты сделаны на переднюю и заднюю часть автомобиля, а также дизайн фар и задних фонарей.

Дизайн передней части с первого же взгляда подчёркивает спортивность и стиль жизни. Атлетичные элементы дизайна, такие как новый бампер и серийная решётка радиатора в «бриллиантовом» стиле, придают двухдверным моделям C-Класса индивидуальный характер. Теперь серийно устанавливаемые светодиодные фары головного освещения повышенной мощности в новом дизайне имеют особенно изысканный вид. Впервые для этой модели доступны светодиодные фары MULTIBEAM LED с дальним светом ULTRA RANGE (подробнее см. ниже).

Благодаря уникальному дизайну с динамичными элементами и серийно устанавливаемой двухпоточной выхлопной системе (для бензиновых двигателей) задняя часть выглядит широкой и динамичной. Отличительной чертой автомобиля днём и ночью являются обновлённые, более выразительные и полностью светодиодные задние фонари.

Линия исполнения AMG Line усиливает спортивность во внешнем облике автомобиля. Линия исполнения экстерьера AMG Line Exterieur включает в себя, например, решётку радиатора в «бриллиантовом» стиле с хромированными «колышками», характерный для AMG передний бампер с новой геометрией, спортивными воздухозаборниками и хромированным молдингом. Ещё атлетичнее выглядит внешний облик благодаря опциональному пакету Night с чёрными декоративными элементами, впервые доступному для кабриолета. Он включает в себя, помимо прочего, чёрные декоративные элементы в переднем и заднем бампере AMG, а также корпуса наружных зеркал заднего вида, окрашенные в глянцевый чёрный цвет. Отличительной чертой автомобиля днём и ночью являются обновлённые, более выразительные и полностью светодиодные задние фонари.

Цветовая палитра также была расширена: появились новые цвета — «серебристый Мохаве металлик» и – эксклюзивно для купе и кабриолета – «серый графит».

Цифровая приборная панель и атмосфера салона первого класса

Спортивный интерьер автомобиля c сиденьями интегральной концепции отличается ещё более высоким уровнем исполнения и плавными формами, рестайлинг которого переносит его в эпоху цифровых технологий.

Центральная консоль украшена элегантным декоративным элементом плавной формы. Он доступен в вариантах «грецкий орех коричневый пористый» или «дуб антрацитовый пористый». Среди новых цветов отделки салона – «серая магма/чёрный».

Функция запуска KEYLESS-GO является серийной, а кнопка пуска/остановки двигателя имеет новый дизайн в виде турбины. В новом дизайне также выполнен и автомобильный ключ. Клиентам предлагаются на выбор три варианта цвета: чёрный с глянцевой хромированной рамкой, белый с хромированной рамкой или белый с матовой хромированной рамкой.

Матерчатым верхом кабриолета можно управлять с помощью кнопки «Открыть/закрыть» на автомобильном ключе.