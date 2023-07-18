Chery начинает продажи полноприводной версии Tiggo 7 PRO MAX AWD

Первым покупателям доступна выгода в размере 305 000 рублей

Дистрибьютор автомобильного бренда CHERY объявляет о начале продаж полноприводной версии TIGGO 7 PRO MAX AWD в России. Кроссовер доступен для покупки у официальных дилеров в двух комплектациях: Elite и Ultimate.

В комплектации Elite полноприводная версия TIGGO 7 PRO MAX AWD предлагает множество преимуществ по сравнению с переднеприводным аналогом. Включая полный привод, турбированный двигатель третьего поколения 1.6 GDI и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач DCT с мощностью 150 л.с. Внешний вид кроссовера также обновлен, включая новый дизайн решетки радиатора, а интерьер стал еще более стильным и функциональным. Также в комплектацию входит система кругового обзора на 360 градусов с возможностью просматривать изображение с любой из камер на весь экран, что облегчает движение в тесных пространствах. Комфорт и удобство повышают передние датчики парковки, беспроводная зарядка для смартфона, атмосферная многоцветная подсветка и телематическая система Chery Connect, которая позволяет управлять автомобилем удаленно из любой точки мира.

В комплектации Ultimate полноприводный TIGGO 7 PRO MAX AWD добавляет еще больше функциональности и безопасности. Кроме всех преимуществ комплектации Elite, этот кроссовер оснащен расширенным пакетом ассистентов и помощников водителя, включая системы удержания в полосе, предупреждение о риске наезда сзади, предупреждение о заднем перекрестном столкновении и информирование об опасности при открытии дверей. Помимо этого, в комплектацию входят панорамная крыша с люком и шторкой, подсветка порогов и рейлингов, а также дополнительные функции для удобства и комфорта пассажиров и водителя, включая электрорегулировки передних сидений и вентиляцию подушек и спинки.

Цены на полноприводный TIGGO 7 PRO MAX AWD начинаются от 3 199 900 рублей за комплектацию Elite и 3 399 900 рублей за комплектацию Ultimate. Покупатели могут воспользоваться различными маркетинговыми программами, которые предоставляют дополнительные выгоды до 305 000 рублей. Например, программа “Прямая скидка” позволяет сэкономить 110 000 рублей до конца июля. При использовании программы обмена автомобиля TRADE-IN выгода составит 210 000 рублей от ММРЦ. Кроме того, финансовая программа “CHERY-Легко!” дает возможность получить дополнительную выгоду в размере 95 000 рублей при покупке автомобиля в кредит у банка-партнера CHERY по стандартным тарифам, не зависимо от срока кредита и первоначального взноса.