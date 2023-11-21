Chery представляет свою новую кредитную программу под названием “Честная ставка”

Совместно с партнёром “Открытие Авто”, входящим в блок автобизнеса банка “Открытие” и группу ВТБ, они запускают эту программу для всех, кто заинтересован Chery.

Эта программа предлагает клиентам взять автомобиль в кредит по фиксированной ставке, которая не изменится до окончания срока кредитного договора. Процентная ставка может быть уже от 0,01%, в зависимости от первоначального взноса и срока кредита, который может составлять до 84 месяцев. Единственным обязательным условием является оформление КАСКО, и другие дополнительные сервисы не требуются.

Преимущества новой кредитной программы от банка “Открытие” включают размер первоначального взноса от 0% и неизменную процентную ставку от 0,01% до завершения срока кредита. Она также предоставляется на удобный срок до 7 лет для будущих владельцев автомобилей. Размер фиксированной ставки зависит от первоначального взноса и срока кредита.

Эта программа доступна у всех официальных дилеров Chery в России и распространяется на все модели бренда, включая гибридные TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID и TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID.

Новая кредитная программа “Честная ставка” была разработана с учетом современных требований и соответствует интересам потенциальных клиентов Chery. Она дополняет уже действующие программы поддержки продаж, предоставляя каждому клиенту возможность выбрать оптимальный вариант покупки автомобиля в соответствии с собственными пожеланиями и возможностями.