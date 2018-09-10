Команда «КАМАЗ-мастер» прошла административные и технические проверки ралли «Амуль-Хазар 2018»

Команда «КАМАЗ-мастер» прошла административные и технические проверки ралли «Амуль-Хазар 2018»
Сентябрь 10 20:03 2018

Команда “КАМАЗ-мастер” прибыла в Туркмению для участия в ралли “Амуль-Хазар 2018”

Гонка стартует на западе страны в Туркменабаде. Здесь встретились группа перегона машин, стартовавшая из Набережных Челнов еще 3-го сентября и остальная часть команды добравшаяся сюда воздушным сообщением.


Гостей гонки встречали с традиционным восточным гостеприимством. Второй по величине город Туркмении, возникший на левом берегу Амударьи как центр караванных торговых путей соединявших Дальний Восток и Средиземноморье  встречал участников 38-градусной жарой спасением от которой служил лишь легкий ветер со стороны Каракум. С грозной пустыней  экипажам придется иметь дело с 11 сентября. 5 дней  и 1614 километров (из них 1202 километра скоростные спецучастки) ждут участников на маршруте между Амулем и Хазаром (древние названия Туркменабада и Туркменбаши, городов старта и финиша).

Жара и пески как нельзя лучше подходят для испытаний и доводки новых камазовских спортивных грузовиков перед ралли “Дакар”. Машины команды, построенные с учетом модифицированных технических требований «Дакара» пройдут в Туркменистане большие тесты. В данной программе задействованы экипажи Айрата Мардеева (штурман Дмитрий Свистунов, механик Ахмет Галяутдинов) и Дмитрия Сотникова (штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов).

Дмитрий Сотников, пилот экипажа №402:

«Первые дни проходят в привычных предстартовых заботах. Технические, административные проверки… Здесь довольно жарко. Постепенно адаптируемся к местному климату. Впереди новый интересный маршрут. В какой-то степени, это Терра инкогнита. Очень разнообразные покрытия и ландшафты. Пески, а значит и трудности  начнутся практически со старта. Важно с самого начала хорошо «вкатиться» в гонку».

Кроме «КАМАЗ-мастера» в грузовой категории гонки заявлены также 3 экипажа белорусской команды «МАЗ-Спортавто», 2 экипажа российской команды «ГАЗ-рейд спорт» и 1 экипаж команды Туркменистана.

Сергей Савостин, тим-менеджер команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Амуль-Хазар»:

“Всегда очень приятно находиться в солнечном и гостеприимном Туркменистане. Здесь  традиционно тепло встречают гостей. Уверен, что участникам это поможет преодолеть все трудности этой непростой гонки. Маршрут ралли «Амуль-Хазар 2018» начнется с пустыни Каракумы. Это серьезное испытание как для людей, так и для техники, по настоящему экстремальный маршрут”.

Вечером  9 сентября камазовцев завершили административные и технические проверки. Они обязательны перед гонкой, и представляют из себя целый ряд всевозможных контрольных и прочих процедур, начиная от фотографирования участников и монтажа навигационного оборудования и заканчивая проверкой соответствия гоночных автомобилей техническому регламенту гонки.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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