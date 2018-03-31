Новое поколение седана KIA K900 37

KIA на Международном Автосалоне в Нью-Йорке впервые представляет новое поколение флагманского седана K900.

Благородный облик второго поколения седана гармонирует с великолепно проработанным дизайном интерьера и премиальными отделочными материалами. Эту гармонию в полной мере дополняет динамика и ходовые качества флагманской модели. Созданный практически с чистого листа, автомобиль предлагает широкий набор новых систем и функций безопасности.

Выверенный стиль.

Величественный дизайн К900 дает новое представление о премиальности в модельном ряду KIA. К900 выглядит более «стройным» благодаря изменившимся пропорциям. Сбалансированный дизайн, в котором сочетаются плавные линии, и геометрические декоративные элементы, позволяет К900 подчеркнуть атмосферу элегантности присущую полноразмерным седанам данного класса. В своей работе дизайнеры KIA руководствовались концепцией «Притяжение престижа» (Gravity of Prestige), и эта всеобъемлющая философия воплотилась в передаче ощущения высочайшего качества.

Новый рисунок фирменной решетки радиатора «Quadric pattern» («Квадратичный узор») является центром внимания в облике К900. Этот рисунок состоит из 176 «ячеек» в форме ограненных драгоценных камней. Плавные линии, берущие свое начало на передней панели автомобиля, поднимаются через капот, проходят по всей длине кузова к задним крыльям и завершаются на корме седана.

Прогрессивный и в то же время роскошный вид К900 формируют и основные фары, выполненные в стиле «двойная комета» (Duplex comet). Дизайн двойных блоков задних фонарей перекликается с дизайном основных фар, а патрубки выхлопной системы имеют широкие хромированные насадки.

Атмосфера роскоши в салоне.

Интерьер нового К900 элегантен, но лаконичен. В салоне создана атмосфера для отдыха – здесь современно, комфортно и отсутствуют лишние детали. Металлические элементы соседствуют с матовыми поверхностями из благородных сортов дерева. Твердые поверхности в салоне идеально сбалансированы с мягкими, в том числе покрытыми натуральной кожей.

Тщательно продуманная передняя панель эргономична и лишена излишеств. На ней разместились современный приборный щиток и интегрированные воздуховоды. Отделка обогреваемого руля гармонирует с отделкой селектора автоматической трансмиссии. Чтобы обеспечить комфорт при любой погоде, передние сиденья имеют как обогрев, так и вентиляцию. Доступен вариант водительского сиденья с 20 направлениями регулировки. Передний пассажир может подобрать идеальную посадку, воспользовавшись регулировками по 12 направлениям. Сиденье второго ряда за спиной водителя может быть отрегулировано по 12 направлением, а за передним пассажиром – по 14. Доступна функция массажа, регулировка подголовника по высоте и опоры для ног по высоте, а также регулировка положения подушек сидений. В качестве опции предлагается обогрев и вентиляция сидений второго ряда. Еще больший комфорт на втором ряду обеспечивает опциональный отдельный блок управления системой микроклимата.

Чтобы добиться непревзойденного комфорта и особенной атмосферы, водители могут настроить интерьер нового К900 еще в более точном соответствии со своими предпочтениями и настроением, используя новую систему регулируемой подсветки. Она была разработана в тесном сотрудничестве со знаменитыми специалистами работы с цветом — Pantone Institute. Используя 64 доступных цвета подсветки, специалисты Pantone создали семь цветовых тем. Элементы подсветки расположены в основных зонах по всему салону К900, в частности – на консоли потолка, дверных панелях, зонах ног у передних и задних сидений. Такая концепция подсветки салона была впервые продемонстрирована на концептуальном внедорожнике Telluride.

Также впервые на К900 предлагается интерактивная подсветка: при приближении руки водителя к какому-либо переключателю на приборной панели яркость подсветки автоматически увеличивается на 20%. Специально для этой модели были созданы аналоговые часы швейцарского часового бренда Maurice Lacroix – знаменитого на весь мир символа изысканности и стремления к совершенству. Эти притягивающие взгляд часы расположены по центру приборной панели, подчеркивая атмосферу престижа в салоне.

Высокотехнологичный флагман.

Как и предполагалось, новый K900 оснащен набором самых современных технологических решений. На центральной консоли разместился сенсорный регулятор, с помощью которого водитель может управлять 12,3-дюймовым сенсорным экраном интерфейса HMI, отображающим карты, маршруты, источник аудиосигнала, настройки системы климат-контроля и другую информацию.

Перед глазами водителя К900, в зависимости от комплектации автомобиля может находиться либо 7-дюймовый цветной TFT-дисплей в центре приборного щитка, либо 12,3-дюймовая TFT-панель приборов. Помимо основных шкал, предлагается и проекционный дисплей (HUD) с диагональю экрана 9,7 дюйма. K900 может предложить следующие системы помощи водителю: стала система кругового обзора SVM (Surround View Monitor), система мониторинга слепых зон BVM (Blind Spot View Monitor), ассистент поддержания движения в полосе LKAS (Lane Keep Assist System), ассистент предотвращения фронтальных столкновений FCA (Forward Collision Avoidance Assist), система контроля внимания водителя DAW (Driver Attention Warning), система помощи при выезде с парковки задним ходом RCAA (Rear Cross Traffic Avoidance Alert), система безопасного выхода Safe Exit Assist и ассистент поддержания движения в полосе LFA (Lane Follow Assist).

Полное погружение в атмосферу салона обеспечивает великолепная аудиосистема, которой оснащен новый К900 – Harman Kardon/Lexicon мощностью 900 Вт с 17 динамиками. Аудиосистема использует технологию объемного звучания QuantumLogic Surround Sound и технологию восстановления сжатого цифрового сигнала Clari-Fi .

Силовой агрегат мирового уровня.

Великолепную динамику, соответствующую флагманскому статусу KIA K900 обеспечивает 3,3-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Такой же двигатель устанавливается на самую мощную версию первого «гран-туризмо» KIA Stinger GT. Двигатель, включенный в десятку самых удачных силовых агрегатов для легковых автомобилей в мире (World Engine of the Year), имеет мощность 365 л. с., а его крутящий момент составляет 520 Н*м. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач второго поколения (собственной разработки). В стандартное оснащение входит электронное управление переключениями передач (shift-by-wire).

В полной мере реализовать динамику, управляемость и стабильность движения K900 помогает система постоянного полного привода c динамическим перераспределением тяги DTVC (Dynamic Torque Vectoring Control). Система настроена таким образом, чтобы поведение автомобиля в большей степени соответствовало «характеру» автомобилей с приводом на заднюю ось, управление ей осуществляет электроника в зависимости от текущих условий движения. Полный привод обеспечивает лучшую тягу и управляемость, что позволяет К900 уверенно соревноваться с лучшими конкурирующими моделями европейских брендов. На переднюю ось может быть переброшено до 50% крутящего момента, а в режиме Sport – до 80% тяги передается на заднюю ось.

Ездовой комфорт KIA K900.

Ходовые качества флагманского седана в значительной степени улучшены. Работой по доводке ходовых качеств руководил лично Альберт Бирманн, президент подразделения испытаний и подготовки автомобилей высокой мощности KIA. «Задачей при доводке К900 было добиться уверенного движения и максимального комфорта, — рассказывает Альберт Бирманн. – Чтобы добиться такого результата, мы сконцентрировали работу на четырех основных направлениях: минимизации вибраций и шумов, комфорте и управляемости».

Более длинная колесная база и увеличившаяся габаритная ширина обеспечивают возможности лучшего контроля и большей стабильности, а также лежат в основе плавности хода. Также благодаря использованию структурных клеев удалось добиться существенного увеличения жесткости кузова.

К900 первого поколения имел великолепные показатели шумоизоляции. Однако второе поколение флагманского седана даже превзошло эти характеристики. Этого удалось достигнуть благодаря использованию новых и улучшенных типов защиты от шума во всей структуре автомобиля, в том числе – для моторного щита, перегородки за задними сиденьями, изоляционного щита днища автомобиля, а также специальной виброгасящей панели под обивкой потолка. Специальная звукоизолирующая пленка на лобовом стекле и стеклах окон в передних дверях существенно улучшили звукоизоляцию салона.

Производство нового KIA K900 начнется в Корее на заводе Сохари. Информация о сроках выхода российской версии флагманского седана будет объявлена позднее.