Экипаж Антона Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь 2019»!

Заключительный, десятый, этап международного ралли-марафона «Шелковый путь-2019» по маршруту Цзяюйгуань – Дуньхуан состоялся во вторник, 16 июля.

Главный итог всей гонки – первые три места в грузовом зачете заняли экипажи «КАМАЗ-мастер», а в топ-5 вошли все четыре российских машины! Впервые в своей карьере «Шелковый путь» выиграл Антон Шибалов. Вместе с ним в экипаже ехали штурман Дмитрий Никитин и механик Иван Татаринов.

Перед заключительным соревновательным днем отрыв трех КАМАЗов от голландца Мартена ван ден Бринка, шедшего четвертым, составлял почти два часа. Потерять такой запас прочности на тяжелейшей дистанции в песках пустыни Гоби очень легко, спросите любого гонщика. Поэтому задача перед спортсменами из Набережных Челнов стояла простая: доехать до финиша без лишнего риска, тем самым сохранив свои позиции.

Боевой спецучасток во вторник составил 255 километров, а трек маршрута вел экипажи через традиционные для этих мест Китая пески, бездорожье и русла рек с множеством камней. На протяжении всей дистанции камазовские экипажи продемонстрировали свой высокий уровень и успешно добрались до финиша. Лучшее время показал Антон Шибалов (2 часа 36 минут 28 секунд), для него это третья подряд победа на этапе. Вторым стал Андрей Каргинов, уступивший 34 секунды, замкнул тройку Алексей Вишневский на МАЗе (+12:14). Айрат Мардеев показал результат (+14:36), Сергей Куприянов – седьмой (+19:08).

Победитель ралли «Шелковый путь» Антон Шибалов преодолел более 2700 километров спецучастков за 26 часов 1 минуту 40 секунд. Андрей Каргинов отстал на 25 минут 22 секунды, Айрат Мардеев – на 52 минуты 5 секунд. Сергей Куприянов остался позади на 4 часа 12 минут 41 секунду.

Антон Шибалов, пилот команды «КАМАЗ-мастер» (экипаж №303): «Это моя первая победа на “Шелковом пути”, именно этим запомнится эта гонка. Организаторы постарались на славу, подготовили интересные маршруты и трассы, каждый день было что-то новое. В самом начале было предчувствие, что я выиграю гонку. До последнего старались удержать победу. Еще не отошли от спецучастка, но эмоции есть. Гонка получилась супер, не обошлось без приключений. Это технический вид спорта. Главная сложность – бездорожье в последние два дня».

Андрей Каргинов, пилот команды «КАМАЗ-мастер» (экипаж №300): «Меня переполняют отличные эмоции, всё прошло здорово. Отличные трассы, хорошая организация, мы повидали новые места и маршруты. Главное, что победил “КАМАЗ-мастер”, экипажи заняли все призовые места, значит, задача выполнена. Большое количество сходов с гонки говорит о том, что тяжелые трассы, накал борьбы, нужно рассчитать свои силы и не нестись сломя голову. После схода Сергея Вязовича проще не стало, мы тоже соревнуемся друг с другом в КАМАЗе. Первое, что сделаю после финиша, попью холодной воды».

Айрат Мардеев, пилот команды «КАМАЗ-мастер» (экипаж №302): “Всё хорошо, ехали сегодня, чтобы удержать результат, понимали, что первые три места за нами. Между собой мы не соревнуемся, не боремся, а поддерживаем друг друга. Всё было гладко, но за 10 км до финиша остановились поменять заднее правое колесо, также повредили крыло, крепили его. Потеряли около 15 минут. Этот “Шелковый путь” очень быстрый, много таких спецучастков. В Китае хотелось бы побольше дюн в следующем году. “Шелковый путь” развивается с каждым годом, у него большое будущее».

Сергей Куприянов, пилот команды «КАМАЗ-мастер» (экипаж №305): «Темп и напряженность гонки к концу не снижалась, а только увеличивалась – это самое сильное впечатление от этого издания «Шелкового пути». В этот раз я ехал так, как никогда раньше. Медленнее, чем основные участники, но мы прибавили в темпе по сравнению с предыдущими гонками».

Позади остались более 5000 километров и десять дней гонки. Впереди – торжественная церемония финиша и награждение победителей и призеров ралли. Сегодня «КАМАЗ-мастер» и болельщики команды могут сказать: «Мы это сделали!». Для российской команды победа на «Шелковом пути» стала восьмой в истории!

ГРУЗОВОЙ ЗАЧЕТ. РЕЗУЛЬТАТЫ 10-ГО ЭТАПА

Pos. Name Make Time Gap

1 A. SHIBALOV Kamaz 02:36:28 00:00:00

2 A. KARGINOV Kamaz 02:37:02 00:00:34

3 A. VISHNEUSKI MAZ 02:48:42 00:12:14

4 A. VASILEVSKI MAZ 02:51:02 00:14:34

5 A. MARDEEV Kamaz 02:51:04 00:14:36

6 M. VAN DEN BRINK Renault 02:54:30 00:18:02

7 S. KUPRIANOV Kamaz 02:54:30 00:19:08

8 A. KADSHAI DAF 03:19:36 00:43:08

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Pos. Name Make Time Gap

1 A. SHIBALOV Kamaz 26:01:40 00:00:00

2 A. KARGINOV Kamaz 26:27:02 00:25:22

3 A. MARDEEV Kamaz 26:53:45 00:52:05

4 M. VAN DEN BRINK Renault 28:14:47 01:55:05

5 S. KUPRIANOV Kamaz 30:14:21 04:12:41

6 A. VASILEVSKI MAZ 31:19:25 05:17:45

7 A. KADSHAI DAF 33:17:48 07:16:08