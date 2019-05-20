Почему сейчас нельзя купить запчасти для LADA Vesta Sport

Запчасти на LADA Vesta Sport трудно купить, с чем это связано?

В Сети появились данные, что дилеры перестали продавать запчасти на запущенную в самом начале года на рынок LADA Vesta Sport. С чем же связано такое странное на первый взгляд и противоречащее логике решение?

В распоряжении портала «Лада Онлайн» попал документ-деректива, судя по которому в дилерские центры перестали отгружать запчасти от LADA Vesta Sport, предназначенные для розничной продажи.

Все дело в том, что после того, как вазовская «зажигалка» с ценником, перевалившим за миллион, появилась в шоу-румах, возник не только спрос на модель, но и потребность «ладоводов» на комплектующие этого авто. И как выяснилось, запчасти понадобились не столько владельцам новинки, сколько тем, кто решил заняться тюнингом обычных «Весточек», превращая их в более навороченные автомобили.

Именно этот ажиотажный спрос и стал причиной искусственно создающегося дефицита деталей. Ведь делая из стандартной «Весты» спортивную, люди не будут тратиться на оригинальную модель. Судя по документу, продажа комплектующих прекратили временно: «в период проведения маркетинговой кампании по продвижению продукции».

Стоит напомнить, что Vesta Sport предложена безварантно с 1,8-литровым мотором мощностью 145 л. с., работающим в паре с пятиступенчатой «механикой». Покупатель может выбрать седан в одной из двух комплектаций Luxe и Luxe Multimedia. Прайс на автомобиль начинается от 1 009 900 рублей.

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