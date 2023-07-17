Skoda представит несколько новых помощников и усовершенствования существующих систем в следующих моделях

Для Skoda безопасность на дороге всегда была высшим приоритетом. Основываясь на богатом опыте проведения испытаний на безопасность, автопроизводитель использует передовые испытательные установки и технологии, включая ресурсы Volkswagen Group, чтобы формировать свои будущие модели. В результате, все новые автомобили Skoda, запущенные в Европе с 2008 года, получили самый высокий пятизвездочный рейтинг в испытаниях безопасности Euro NCAP. Автомобили Skoda Kushaq и Skoda Slavia, специально разработанные для индийского рынка, были оценены в испытаниях Global NCAP. Они являются единственными моделями, которые когда-либо получили самый высокий пятизвездочный рейтинг за защиту взрослых и детей в истории Global NCAP. В своих грядущих моделях Skoda представит ряд инновационных помощников, а также улучшения существующей технологии. Это включает в себя введение новой системы дистанционного парковки и усовершенствованной системы предупреждения водителя.

“Наши команды разработчиков неустанно работают, чтобы обеспечить наивысший уровень активной и пассивной безопасности у автомобилей Skoda с каждой новой моделью или поколением, которые мы выпускаем. Это непрерывное стремление традиционно является одной из основ нашего технического развития. Благодаря первоклассным испытательным установкам мы можем моделировать широкий спектр различных сценариев аварий и тестировать наши автомобили в высокореалистичных условиях. Это дает нам возможность дальнейшего улучшения безопасности нашего модельного портфеля – не только в Европе, но и по всему миру.” Йоханнес Нефт, член правления Skoda Auto по техническому развитию.

Активная безопасность приобретает все большее значение и является приоритетом в автомобилях Skoda

Skoda с самого начала придает первостепенное значение безопасности пассажиров и других участников дорожного движения. Более 50 лет назад автопроизводитель из Млада Болеслава провел первое документированное испытание на столкновение в бывшей Чехословакии с использованием тогдашней передовой модели Skoda 100 L на Ружине в Праге. Это событие в мае 1972 года стало вехой в систематическом совершенствовании безопасности автомобилей Skoda. Если раньше производители в основном уделяли внимание пассивной безопасности, то сегодня комплекс активных функций играет решающую роль в повышении общей безопасности транспортных средств. Предоставляя активную поддержку водителю, эти функции помогают предотвратить потенциально опасные ситуации и аварии.

Модели Skoda традиционно относятся к самым безопасным в своих категориях

Все новые модели Skoda, запущенные с 2008 года, получили максимальный пятизвездочный рейтинг в испытаниях безопасности Euro NCAP, причем модели Fabia и Enyaq iV стали самыми безопасными в своих классах. Примерно 45% кузова всех текущих моделей Skoda изготовлено из высокопрочной стали. На протяжении некоторого времени критерии методологии Euro NCAP не ограничиваются только результатами испытаний на столкновение, хотя они остаются основой оценок.

В финальные рейтинги все больше включаются эффективность и наличие систем помощи и дополнительных активных элементов безопасности. Skoda обеспечивает максимальную безопасность для всех своих моделей по всему миру.

Модели Skoda Kushaq и Skoda Slavia, разработанные и собранные в Индии, являются единственными моделями, которые когда-либо получили максимальный пятизвездочный рейтинг в испытаниях Global NCAP.

Тестовый комплекс в Угельнице с передовой лабораторией для испытаний на столкновение

В процессе разработки новых автомобилей Skoda Auto использует широкий спектр высокотехнологичных систем, таких как передовая лаборатория для испытаний на столкновение на тестовом полигоне в Угельнице. Этот полигон обеспечивает проведение различных тестов и испытаний на самом высоком уровне. Он также предоставляет различные трассы для проверки не только пассивной безопасности, но и функциональности активных элементов безопасности в различных условиях вождения и ситуациях.

Качество полигона в Угельнице подтверждается наградой “Лаборатория года 2020”, которую этот тестовый объект получил от специализированного издания Automotive Testing Technology International.

Активные системы безопасности Skoda предвосхищают опасные ситуации

Пассивные элементы безопасности направлены на защиту экипажа в случае аварии, в то время как активные системы безопасности разработаны для предотвращения опасных ситуаций, которые могут привести к дорожным происшествиям. Все модели текущего портфеля Skoda основаны на платформе MQB, разработанной для автомобилей с внутренним сгоранием и плагин-гибридов, либо на платформе MEB, предназначенной для полностью электрических автомобилей, включая серию Enyaq.

В обоих случаях платформы представляют собой вершину современных технологий, которые позволяют моделям Skoda использовать последние версии различных систем помощи в безопасности, чтобы обеспечить защиту экипажа и окружающих участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты.

Водительские помощники: упрощение и безопасное управление автомобилем

Автомобили Skoda предлагают широкий спектр водительских помощников в стандартной комплектации или в качестве дополнительных функций. Эти системы помогают водителю в различных ситуациях вождения, делая поездку более безопасной и плавной. Водительские помощники делятся на четыре категории:

Водительские помощники;

Помощники при парковке;

Помощники безопасности;

Информационные помощники.

Водительские помощники включают адаптивный круиз-контроль, который регулирует установленную скорость круиз-контроля в соответствии с текущей дорожной ситуацией. Также существует система Travel Assist, объединяющая несколько водительских помощников и функций, направленных на повышение комфорта и упрощение путешествий путем бокового (адаптивная помощь при смене полосы) и продольного (прогнозирующий круиз-контроль) управления автомобилем.

Другие водительские помощники включают боковую помощь, которая предупреждает водителя о приближающихся объектах на расстоянии до 70 метров сзади автомобиля и в “слепой зоне” автомобиля, а также помощь при смене полосы, которая с помощью камеры на лобовом стекле помогает удерживать автомобиль в полосе. Адаптивная версия также может активно удерживать автомобиль в центре полосы.

Для помощи при маневрировании на парковке доступны помощники при парковке, включающие передовые технологии. Эти системы могут справиться с широким спектром ситуаций благодаря передним и задним парковочным датчикам, которые акустически и визуально передают информацию о препятствиях и их расстоянии от автомобиля.

Система автоматической парковки Park Assist выполняет параллельную автономную парковку и также может выезжать из ряда паркованных параллельно автомобилей и выполнять перпендикулярную парковку как вперед, так и назад. Расширенной функцией Park Assist является обученная парковка, которая позволяет автоматически выполнять маневр парковки в известном месте, например, на подъезде к гаражу. Помощник при движении с прицепом помогает водителям справляться со сложными маневрами, такими как обратная парковка с прицепом. Кроме того, система Area View, основанная на четырех широкоугольных камерах, значительно повышает безопасность при парковке, предоставляя в режиме реального времени общий обзор ситуации вокруг автомобиля на информационном дисплее, что позволяет водителю получить полное представление о планируемом маневре.

Кроме того, клиенты могут ожидать предстоящего введения системы дистанционной парковки Remote Parking, управляемой через приложение Remote Parking. Это приложение позволяет перемещать автомобиль вперед и назад, позволяя пользователю управлять им извне автомобиля.

Третья категория: Помощники безопасности – направлена на предотвращение опасных ситуаций и столкновений. Все текущие модели Skoda оснащены системой Front Assist с предвосхитительной защитой пешеходов и велосипедистов в стандартной комплектации. Она постоянно контролирует расстояние до автомобиля впереди и может распознавать пешеходов, активируя автоматическое торможение при предстоящем столкновении.

Автомобили Skoda также оснащены системой Emergency Assist, которая автоматически останавливает автомобиль, если водитель прекращает активное управление, и системой Turn Assist, которая контролирует движение транспорта встречного направления на перекрестке, когда водитель готовится повернуть налево (для автомобилей с левосторонним расположением руля). Эта система может предотвратить аварию, если водитель неправильно оценивает ситуацию. Система предупреждения о выходе из автомобиля, являющаяся частью системы контроля “слепых зон”, предотвращает серьезные столкновения с другим автомобилем, велосипедистом, мотоциклистом, скутеристом или бегуном, визуально и акустически предупреждая водителя и пассажиров, когда открытие дверей продольно припаркованного автомобиля может вызвать аварию.

Четвертая категория: Информационные помощники – поддерживает водителя, тесно следя за информацией о дорожном движении. В этом отношении особую роль в безопасности играет система распознавания дорожных знаков. Она не только отображает информацию о дорожных знаках перед глазами водителя на приборной панели или на головном дисплее, но и передает эти данные другим системам, расширяя функциональность, например системы прогнозирующего круиз-контроля.

Защита пассажиров: активный подход для максимальной безопасности

В ситуациях, когда автомобиль обнаруживает повышенный риск аварии на основе данных от взаимосвязанных систем безопасности и датчиков, он может предварительно подготовить пассажиров к критической ситуации, значительно снижая возможные последствия аварии. В случае аварийного торможения система Crew Protect Assist Skoda предварительно натягивает ремни безопасности для передних пассажиров.

При вероятном заносе или опрокидывании, помимо натягивания передних ремней безопасности, открытые электрические окна частично закрываются на расстояние 55 мм, а люк закрывается. Кроме того, автомобили Skoda также включают аварийные аварийные мигалки. Emergency Assist дополнительно снижает риск аварии, если водитель потерял способность управлять автомобилем, например, из-за проблем со здоровьем, когда система принимает управление в текущей полосе, включает аварийные мигалки и полностью останавливает автомобиль.

Прогнозирующая защита пешеходов и велосипедистов: повышение дорожной безопасности для всех участников дорожного движения

Инновационная система Front Assist Skoda включает Прогнозирующую защиту пешеходов и велосипедистов. С использованием передовых радарных и многофункциональных камерных технологий система обнаруживает как поперечные, так и продольные движения пешеходов или велосипедистов на пути движения автомобиля. Система способна не только распознавать движущихся людей, но и стоящих. Теперь система аварийного торможения также реагирует на пересечение пути велосипедистами. В таких случаях сначала производится ряд прогрессивных предупреждений, и, если ответы водителя считаются недостаточными, аварийное торможение включается при скорости автомобиля от 5 до 85 км/ч.

Система также отслеживает пешеходов и велосипедистов, движущихся в том же направлении, вызывая те же предупреждения и аварийное торможение, что и для автомобилей впереди.

Две последних разработки включают меры, которые повышают способность водителя обнаруживать пешеходов до начала движения автомобиля и при маневрировании на низкой скорости. Эта система направлена на предотвращение аварий, особенно с детьми, двигающимися возле припаркованного автомобиля, которых водитель не замечает.

Будущая безопасность автомобилей Skoda

Skoda постоянно совершенствует функциональность существующих систем безопасности, одновременно разрабатывая новые системы и элементы безопасности. Будущие поколения моделей Kodiaq и Superb будут демонстрировать эти усилия, представляя совершенно новые и улучшенные системы помощи.

Например, новое поколение Superb будет предлагать обновленную систему Driver Alert, которая с еще большей надежностью обнаруживает снижение концентрации водителя и помогает предотвратить аварии из-за отвлечения или сонливости. Модели Skoda также будут включать улучшенные версии существующих систем помощи в безопасности, расширяя и улучшая их функциональность. Например, Crossroad Assist будет включать элементы из текущей системы Turn Assist.

Автомобильная промышленность наблюдает растущие требования в последние годы, сосредоточенные на ясной цели – достижении максимальной дорожной безопасности. Общая тенденция, наблюдаемая в автомобильном секторе, – рост числа детекторов, помощников и систем безопасности. Благодаря внутреннему развитию Skoda и акценту на использовании передовых технологий, автомобили этой марки всегда предлагают клиентам самый высокий уровень безопасности на соответствующих рынках в соответствии со всеми глобальными и региональными законодательными требованиями и нормативами.

Хотя кибербезопасность является относительно новой областью, она стремительно приобретает значение и напрямую влияет на безопасность автомобиля. Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций по Европе (UNECE) постоянно вводит новые нормативные пакеты, прежде всего сосредоточенные на мерах безопасности и кибербезопасности. Обычно это регулятивные меры, требующие от производителей внедрения существующих помощников в их автомобили, которые до сих пор были дополнительными. Эти меры непосредственно влияют на автомобильную промышленность и способствуют развитию как автомобилей, так и систем помощи.

Помимо программных защит, регулятивные стандарты UNECE постепенно вводят новые улучшения автомобиля для дальнейшего повышения надежности систем помощи. Однако соответствующие законодательные стандарты часто реагируют на предыдущие инновации автопроизводителей, которые интегрируют новые системы безопасности и помощников в свои модели, чтобы предложить клиентам самый высокий уровень активной и пассивной безопасности. Последующее учитывается при проведении испытаний безопасности и разработке руководящих принципов независимыми организациями и в итоге становится частью законодательных изменений, таких как упомянутые выше нормативы UNECE.