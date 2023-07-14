60% москвичей поддерживают способность работы таксистов без использования навигационных систем

По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob среди 1600 представителей экономически активного населения Москвы, выяснилось, что москвичи желают, чтобы водители такси обладали хорошим знанием города и умением ездить без использования навигационных систем. 64% опрошенных считают, что таксистом может быть только тот, кто знает город и способен ездить без навигатора. Среди этих 64%, 27% абсолютно уверены в этом, а 37% склоняются к этому мнению. Женщины относятся к этому вопросу более категорично, чем мужчины, с соотношением 66% и 63% соответственно. Те, у кого есть водительские права, больше склонны поддерживать эту идею, чем те, кто не имеет опыта вождения, соотношением 68% и 62% соответственно. Среди москвичей в возрасте до 34 лет наибольшее количество сторонников этой идеи (38%), в то время как у населения старше 45 лет их наибольшее число (75%). Молодежь высказывает мнение о том, что запомнить даже основные маршруты в городе невозможно: Среди москвичей до 34 лет убежденных сторонников этой идеи — меньше всего (38%), среди населения старше 45 лет, напротив, больше всего (75%). Молодежь уверена в том, что запомнить даже основные маршруты просто нереально: «Я сам живу в Москве уже 14 лет и до сих пор не знаю город так, чтобы передвигаться на нем без навигатора». Есть и другие доводы в пользу электронных устройств: «Когда весь мир использует технологии, мы при баяне и в лаптях?!»; «Можно выучить районы, но навигатор ведь еще показывает пробки, перекрытые из-за ремонта или ДТП дороги». Место проведения опроса: МоскваВремя проведения: 10—13 июля 2023 годаИсследуемая совокупность: экономически активное население Москвы старше 18 летРазмер выборки: 1600 респондентов Вопрос: «Считаете ли вы, что водителем такси может быть только тот, кто знает город и может ездить без навигатора?» Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб. Наличие водительских прав муж жен до 34 35—44 45 и старше до 79999 свыше 80000 есть нет Однозначно да 27% 30% 24% 11% 27% 36% 33% 31% 28% 27% Скорее да 37% 33% 42% 28% 43% 39% 36% 39% 40% 35% Скорее нет 23% 25% 22% 39% 18% 18% 20% 21% 20% 26% Однозначно нет 13% 12% 12% 22% 12% 7% 11% 9% 12% 12%