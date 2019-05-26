Российский спорткар Marussia станет электромобилем

В России планируют начать создание электромобиля на базе российского спорткара Marussia

НГТУ НЭТИ и «Спектр» планируют заключить контракт для создания электромобиля на базе российского спорткара Marussia. Известно, что на его создание уйдет около полутора лет.

Новосибирский государственный технический университет и предприятие «Спектр» 27 мая проведут переговоры для заключения контракта. Сообщается, что они хотят создать электромобиль.

Делать они это будут на базе российских спорткаров Marussia. Шесть экземпляров, напомним, купила компания VIP-Service, когда предприятие решили ликвидировать, так и не наладив серийное производство.

На создание экспериментальной модели уйдет около полутора лет. Отметим, что вместо бензинового шестицилиндрового мотора купе оснастят электромотором и литий-ионной батареей.

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