Российский спорткар Marussia станет электромобилем

НГТУ НЭТИ и «Спектр» планируют заключить контракт для создания электромобиля на базе российского спорткара Marussia. Известно, что на его создание уйдет около полутора лет.
Новосибирский государственный технический университет и предприятие «Спектр» 27 мая проведут переговоры для заключения контракта. Сообщается, что они хотят создать электромобиль.
Делать они это будут на базе российских спорткаров Marussia. Шесть экземпляров, напомним, купила компания VIP-Service, когда предприятие решили ликвидировать, так и не наладив серийное производство.
На создание экспериментальной модели уйдет около полутора лет. Отметим, что вместо бензинового шестицилиндрового мотора купе оснастят электромотором и литий-ионной батареей.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru