Jaguar E-Type примет участие в Историческом ралли Монте-Карло

В XXII пробеге Исторического ралли Монте-Карло примет участие легендарный Jaguar E-Type 1968 года выпуска команды Russian Racing Group

В составе экипажа на трассу выйдут руководитель команды, пилот Илья Кашин и опытный штурман Борис Костырко. Команда стартует из французского Реймса. Им предстоит провести почти сутки за рулем автомобиля, чтобы завершить первый, так называемый концентрационный этап в Валансе. После чего все участники соберутся на Центральной площади города, где их будут ждать многочисленные зрители и поклонники исторического заезда. Организаторы проведут классификационный этап вокруг Валанса, после чего, уже будет дан старт самому ралли по заснеженным тропам и узким горным дорогам Франции и княжества Монако. Пробег завершится в Монте-Карло.

Russian Racing Group принимает участие в Историческом ралли Монте-Карло уже в седьмой раз. Подготовкой культовой модели Jaguar E-Type к соревнованиям занималось подразделение команды – Russo Baltic Racing. Процесс отладки шел в соответствии со всеми техническими требованиями и регламентом ралли. Так, на автомобиле должен быть установлен каркас безопасности, спортивные сиденья, 5-точечные ремни безопасности, система пожаротушения и отключение массы.

Историческое ралли Монте-Карло берет начало от одноименного раллийного заезда, созданного еще в 1911 году князем Монако Альбером I. Уже 22-ой сезон подряд гонка проходит по тем же дорогам, однако допускаются к участию в ней только классические и винтажные модели, выходившие на трассу в ходе оригинального ралли. В общей сложности гонщики преодолевают свыше 3 000 км, причем половина маршрута приходится на ночные дороги. Узкие горные серпантины, слепые повороты, снежные заносы и наледи подчас становятся непростым испытанием даже для современных автомобилей, не говоря уже о классических версиях.