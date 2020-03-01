Конференция российских сервисных дилеров Ford Trucks состоялась в Турции

В ежегодном мероприятии приняли участие руководители российских компаний – сервисных дилеров Ford Trucks

Компания TURBOTRUCKS (часть TH Group) провела конференцию для руководителей российских сервисных дилеров Ford Trucks в Турции. Программа мероприятия была насыщенной: в течение трех дней, представители сервисных дилеров приняли участие в конференции, на которой были подведены итоги деятельности Ford Trucks в России в 2019 году и представлены планы на 2020 год, побывали заводе по производству грузовиков Ford Trucks и двигателей Ecotorq в городе Эскишехир, в штаб-квартире Ford Trucks в Стамбуле, где состоялась встреча с руководством компании, а также ознакомились с туристическими достопримечательностями Стамбула.

«Широкая сервисная сеть, доступная для клиентов – это основа успешного развития Ford Trucks в России. Мы рады, что с каждым годом количество наших партнеров увеличивается. Благодаря постоянному диалогу, основанному на взаимоуважении, мы вместе c дилерами работаем над предоставлением качественного сервиса для всех владельцев грузовых автомобилей Ford Trucks», – отметил директор TURBOTRUCKS Серж Ван Хюлле.

К концу 2019 года, количество сервисных центров Ford Trucks в России увеличилось вдвое – открыто девять сервисных центров Ford Trucks по обслуживанию грузовых автомобилей и продаже оригинальных запасных частей. Теперь в России осуществляют деятельность восемнадцать сервисных центров Ford Trucks от Калининграда до Красноярска. До конца 2020 года планируется увеличить их количество до двадцати четырех.