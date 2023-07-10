Suzuki, в честь 25-летия флагмана, представляет особую модель Hayabusa

И вновь семья Suzuki отмечает исторический “серебряный” юбилей: легендарный Suzuki Hayabusa достиг 25-летнего рубежа!

Впервые этот мотоцикл увидел свет в далеком 1998 году и с тех пор завоевал множество наград и сердец поклонников по всему миру!

К особому юбилейному событию – 25-летию флагмана Hayabusa, в 2023 году Suzuki Motor Corporation представляет особую модель, которая будет доступна для продажи по всему миру, включая Японию, уже в июле.

Уникальные особенности этой новой модели, посвященной 25-летию, включают в себя яркий оранжево-черный корпус, а также особые цвета регулятора приводной цепи и внутренней части переднего тормозного диска. На корпусе глушителя и приводной цепи также присутствуют оригинальные гравировки, а на баке выделена характерная эмблема 25-летия и объемный логотип “SUZUKI”. В стандартной комплектации (за исключением Японии) также входит обтекатель заднего сиденья. Безусловно, сегодня Hayabusa является одним из самых эффектных мотоциклов Suzuki, и его история всегда связана со стилем.

Первое поколение под названием Suzuki Hayabusa GSX1300R

Первое поколение модели под названием Hayabusa GSX1300R было представлено на популярной выставке Intermot в Германии в 1998 году, и уже в 1999 году начались ее продажи в Европе и Северной Америке. Превосходные характеристики управляемости в сочетании с уникальным аэродинамическим стилем Hayabusa вызвали фурор, и мотоцикл стал флагманом, представляющим Suzuki.

Suzuki Hayabusa GEN2 2007

Второе поколение Suzuki Hayabusa было выпущено в 2007 году. Оно унаследовало выдающиеся характеристики первого поколения, но объем двигателя модели был увеличен с 1 299 см3 до 1 340 см3, а также была внедрена система SDMS (“Suzuki Drive Mode Selector”), позволяющая водителю самостоятельно регулировать функциональные характеристики мотоцикла в зависимости от дорожных условий. С обновлением продажи модели расширились по всему миру, а в 2014 году впервые были представлены спецификации для внутреннего рынка Японии, а в 2016 году началось производство и продажи Hayabusa в Индии.

В 2021 году было представлено самое современное третье поколение Hayabusa с улучшенным двигателем и шасси, а также обновленными электронными элементами управления. В этой модели были полностью пересмотрены детали двигателя и шасси, а также внедрена новейшая электронная система управления S.I.R.S. (“Suzuki Intelligent Ride System”) с такими элементами, как система контроля тяги и двунаправленный “квикшифтер”, позволяющий переключать передачи вверх или вниз без использования сцепления. Мощность и высокая управляемость третьего поколения Suzuki Hayabusa в сочетании со современным дизайном воплотили стильную концепцию “Изящный зверь”.

На сегодняшний день Hayabusa продается в 48 странах мира, включая Соединенные Штаты, Европу, Индию и Латинскую Америку. Общий объем производства превысил 200 000 единиц.

За четверть века Hayabusa был удостоен множества престижных наград. В 2014 году второе поколение мотоцикла получило награду “FY2014 Good Design Award” от Японского института продвижения дизайна. В 2021 году Hayabusa был удостоен 4-й Золотой награды “Японский байк 2021” в категории “Мини-мотоциклы” от Японской ассоциации мотокультуры. Также в этом же году модель заняла первое место в общей категории спортивных уличных мотоциклов на премии “Новые автомобили / Машина года 2021”. Suzuki Hayabusa также получил специальную премию “Выбор музея дизайна” от Японской ассоциации промышленного дизайна.

“Серия Hayabusa всегда была флагманской моделью Suzuki, которая завоевала множество поклонников по всему миру. Мы выражаем глубочайшую благодарность этой модели за ее 25-летний успех и ее популярность. Я лично испытал прототип текущей третьей модели, и с гордостью заявляю, что мы, Suzuki, представляем вам лучшую модель на сегодняшний день. Hayabusa никогда не прекращает свою эволюцию. Мы благодарим вас за вашу неизменную любовь и поддержку, и мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ваше доверие!” Президент Suzuki Motor Corporation, Тосихиро Сузуки, поделился своими мыслями о юбилейной модели