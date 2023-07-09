12-цилиндровая праздничная симфония Goodwood

На Фестивале скорости в Гудвуде в этом году представлен парад из 12 автомобилей, посвященных 20-летию двигателя W12, включая семь автомобилей из расширенной коллекции Heritage.

Двигатель W12 объемом 6,0 литра с двойным турбонаддувом стал основой успеха Bentley за последние 20 лет. Мощный, надежный, компактный и очень эффективный, он являлся основой производительности бренда с момента запуска модели Continental GT в 2003 году. Сейчас, когда Bentley продолжает свой путь к полной электрификации в рамках программы Beyond100, производство двигателя W12 входит в завершающую фазу, и последний двигатель должен быть построен в апреле 2024 года.

Bentley отмечает этот замечательный двигатель парадом автомобилей, отправляющихся на знаменитый подъем на холмы Гудвуда. Наиболее мощный экземпляр этого двигателя в новом Batur от Mulliner, со своими впечатляющими характеристиками – 750 л.с. и 1000 Нм. Batur представляет собой последний полностью построенный кузовной проект Mulliner, специализированного подразделения Bentley. Будет выпущено всего 18 экземпляров, и все они уже проданы, каждый из них сделан на заказ для своего владельца. Автомобиль, который будет подниматься на холм, является инженерно-прочным прототипом, известным как Car Zero-Zero, выполненным в цвете Marina Teal, и является одним из двух существующих Batur в настоящее время.

Новая коллекция Continental GT Le Mans Collection представляет собой вершину производительности двигателя W12 в основной модельной линейке Bentley с мощностью 650 л.с. Ограниченная серия этого автомобиля всего в 48 единиц. Вместе с ним представлен сделанный на заказ Continental GTC Speed, самый быстрый кабриолет Bentley, с особыми деталями из Персонального руководства по вводу в эксплуатацию Mulliner, включая каменный шпон и акценты Cyber Yellow.

Чтобы отметить роль двигателя W12, Bentley создал специальную серию автомобилей в рамках моделей Speed. Семейство Edition 12 включает 120 экземпляров Continental GT, Continental GTC, Flying Spur и Bentayga Speed, каждый из которых имеет детали, вдохновленные двигателем W12. Flying Spur Speed Edition 12 продемонстровал эти особенности, включая новый цвет Opalite.

Последним автомобилем с двигателем W12, который поднимется на холмы Гудвуда, будет Continental GT Pikes Peak – автомобиль, установивший новый рекорд в производственном классе на горе Пайкс-Пик в 2019 году. Парк на Пайкс-Пик протяженностью 5000 футов был преодолен за время 10 минут 18,488 секунды, благодаря бывшему “Королю горы” Рису Миллену. Это будет первое появление автомобиля на Фестивале скорости.

К пяти автомобилям Bentley W12, участвующим в параде на холмах, присоединится оригинальный суперкар Bentley – 4½-литровый Supercharged, который более известен как Bentley Blower. Один из экземпляров, который будет представлен, является Car Zero из серии Blower Continuation, первого в мире довоенного проекта продолжения, в рамках которого Mulliner создал 12 новых Blower с нуля, используя автомобиль Bentley Team Car #2 1929 года как образец.

По мере завершения производства серии Blower Continuation, Mulliner обращает свое внимание на второй проект продолжения – серию Speed Six Continuation. Эта новая серия из 12 автомобилей, все они уже проданы, будет собрана вручную в мастерской Mulliner в Кру. Каждый из них будет точным продолжением спецификации Speed Six, которая участвовала в гонках Ле-Мана в 1930 году. Мировая премьера автомобиля Speed Six Car Zero состоится на Фестивале скорости в этом году и будет показана на новом двухэтажном стенде Bentley рядом с зоной для суперкаров, начиная с 13 июля.

На стенде также будут представлены единственный в мире автомобиль Batur и кастомный Flying Spur Mulliner, который включает ряд индивидуальных особенностей от Mulliner. Дизайнеры Mulliner также будут на стенде, предлагая набор конфигураций, чтобы помочь покупателям пройти тщательный и индивидуальный процесс выбора идеального индивидуального Bentley.

Помимо пяти суперкаров, участвующих в подъеме на холм, к ним присоединятся еще семь автомобилей из обновленной и расширенной коллекции Heritage от Bentley, включая: