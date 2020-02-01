Kia Motors представляет новый сайт kia.ru

Передовой для российского автомобильного рынка цифровой продукт от KIA Motors дает пользователям возможность максимально быстро и удобно подобрать для себя автомобиль

Продвинутая навигация на сайте основана на различных пользовательских сценариях, персонализации контента и продуманной дизайн-системе

Компания KIA Motors представляет новый сайт kia.ru – одну из лучших на российском автомобильном рынке полноценных цифровых платформ, которая учитывает множество пользовательских сценариев и будет работать на принципах персонализации контента

Запуск полной версии сайта и внедрение всех технологических решений KIA планирует осуществить поэтапно в течение 2020 года. А пока запущены разделы, посвященные новым автомобилям и их приобретению, в том числе с помощью финансовых инструментов.

Уже сейчас потенциальные покупатели могут не просто ознакомиться с модельным рядом KIA и сравнить цены, но и быстро подобрать нужную для себя конфигурацию конкретного автомобиля, рассчитать кредитное предложение, записаться на тест-драйв и многое другое. Сайт разработан исходя из принципа простоты и удобства для пользователя с целью минимизации количества действий, ведущих к необходимой информации.

Основные отличия нового сайта от предыдущей версии – продуманный пользовательский интерфейс и функциональный дизайн как в десктопной, так и в мобильной версии сайта. На главной странице можно сразу выбрать соответствующий раздел: для тех, кто только собирается приобрести автомобиль или владельцев KIA. Точки входа в основные пользовательские сценарии всегда сохраняются в навигации на экране независимо от того, в какой раздел переместился пользователь.

“В этом постоянно меняющемся цифровом мире мы хотели, чтобы KIA и Kia.ru опережали конкурентов, предоставляя клиентам решения, основанные на их индивидуальных потребностях. Мы хотим создать возможности, которые интуитивно поддерживают их решения о покупке”. – Прокомментировал Александр Мигаль, управляющий директор KIA Motors Russia & CIS.

Теперь выбор авто стал намного удобнее и быстрее. Чтобы пользователям было легко ориентироваться во всем объеме вариантов конфигурации (у некоторых моделей KIA их количество достигает 24), на сайте появились продуманный конфигуратор и набор фильтров по основным техническим параметрам. Вся механика взаимодействия проработана так, чтобы пользователю было удобно подбирать автомобиль с мобильного устройства.

На данный момент идет активная работа над пошаговым внедрением всего функционала сайта. В дальнейшем он будет учитывать персональные предпочтения пользователей, и предлагать различные сценарии и контент. Например, при повторном посещении ресурса kia.ru потенциальный клиент увидит на главной странице «промо», соответствующее истории его действий. Благодаря персонализации пользовательский путь к нужным опциям станет короче. Так, если посетитель захочет воспользоваться кредитным калькулятором, сайт предложит ему сконфигурированные ранее модели, не заставляя его проходить тот же путь заново.

Дизайн сайта отвечает современным тенденциям минимализма, чистоты и функциональности. Здесь нет лишних украшательств или неоправданных элементов, которые могли бы отвлекать внимание пользователя от главного — модельного ряда KIA. Визуальная концепция построена на модульной дизайн-системе, гибкой и легко масштабируемой. Она включает в себя модули и графические компоненты, с помощью которых можно легко встраивать новые страницы и разделы. Это важное условие для дальнейшего развития площадки: благодаря созданному конструктору, возможно выводить на сайт новые продукты, сохраняя единство стиля и заложенную разработчиками логику простоты и удобства.

На первом этапе запущена новая версия сайта kia.ru, связанная непосредственно с выбором и покупкой автомобиля. Вторая часть, которая касается сервиса, на данный момент находится в процессе разработки. Разбивка на этапы связана с тем, что KIA Motors Russia & CIS важно собрать аналитику, протестировать гипотезы и получить обратную связь от пользователей, чтобы затем учесть их пожелания и предпочтения.

Обновленный дизайн сайта в части функционала выбора автомобиля потребовал 4 месяца совместной работы команды специалистов со стороны KIA и агентств. За это время было разработано больше ста уникальных страниц, продумано и учтено огромное множество пользовательских сценариев. Персонализация, удобный интерфейс и лаконичный дизайн – это основные тренды для современного цифрового продукта. Именно поэтому запуск новой digital‑платформы стал закономерным шагом для высокотехнологичной компании KIA Motors.